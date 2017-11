Izložba slika u Biskupijskom centru u Stocu

U duhovno kulturnom centru Trebinjsko-mrkanske biskupije Sarsenterum u Stocu, 8. studenoga, u sklopu Tropletovih dana kulture 2017., otvorena je izložba slika pod nazivom Stolac u starim fotografijama. Naime Branimir Brana Martinac, istinski zaljubljenik likovnog izričaja i umjetničke fotografije, prošle je godine izdao fotomonografiju pod nazivom Hercegovina – muzej sjećanja u kojoj je na preko 250 stranica poredao cijelu galeriju starih fotografija s područja cijele Hercegovine koje su tijekom prošloga stoljeća svojim objektivima uhvatili vrsni fotografi. Iz te zbirke preuzeto je pedesetak slika grada Stoca i predstavljeno javnosti.

Na otvorenju izložbe prisutne je pozdravio voditelj Centra i biskupski vikar za Trebinjsku biskupiju don Ivo Šutalo koji je izrazio radost zbog ovog događaja i dobrodošlicu svim prisutnima. O radu i kulturno duhovnom doprinosu Tropleta te planovima za budućnost progovorio je Tropletov dopredsjednik Željko Obradović, a izložbu je svečano otvorio stolački načelnik Stjepan Bošković. Voditelj programa bio je Viktor Zubac, a pjesmom su ovu večer uljepšale djevojke stolačke župe, vokalni sastav Vidoštačka Kraljica na čelu sa svojim župnikom don Rajkom Markovićem. U galeriji Biskupijskog centra posjetitelji su mogli vidjeti na starim fotografijama Stolac i okolicu od početka prošloga stoljeća pa do današnjih dana: zgrade, kuće, ljude, trgovine, Stari grad, mostove, Radimlju i Bregavu.

Izložba slika Stolac u starim fotografijama bit će otvorena za sve posjetitelje i ljubitelje kulture, prošlosti i umjetničkih fotozapisa u Biskupijskom centru u Stocu od ponedjeljka do petka, tj. od 13. studenoga do 18. studenoga 2017., od 11 do 14 sati svakoga dana.

Dobro došli!

Izvor: Crkva na kamenu