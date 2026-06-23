Blagoslovljen križ na Sedlu Gradina

POSUŠKI GRADAC – Na brdu Sedlo Gradina iznad Broćanca u župi Posuški Gradac prošlu je nedjelju blagoslovljen Križ Kristov koji je kao zavjet podigao Frano Sabljo s obitelji. Blagoslov je predvodio župnik fra Tomislav Jelić, a događaj je okupio pedesetak vjernika. Križ, visok oko 12 metara s postoljem, podignut je ponajviše vlastitim trudom Frane Sablje, uz pomoć prijatelja i kumova. Uz križ su postavljeni i vjerski simboli, a blagoslov je protekao u ozračju molitve i zajedništva.

Izvor: Crkva na kamenu