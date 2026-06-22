Predstavljanje dviju knjiga u Stocu

U petak, 26. lipnja 2026., s početkom u 20 sati, u Sarsenterumu u Stocu bit će upriličeno predstavljanje dviju knjiga autora don Ive Šutala i Tomislava Šutala. Riječ je o monografiji „Petnaest župa Trebinjsko-mrkanske biskupije“ autora don Ive Šutala, župnika župe Čeljevo, te zbirci duhovne poezije „Bog tišine – sabrane duhovne pjesme“ autora Tomislava Šutala.

Monografiju Petnaest župa Trebinjsko-mrkanske biskupije predstavit će mr. sc. don Mladen Šutalo i dr. sc. don Mile Vidić, dok će zbirku Bog tišine predstaviti mr. sc. don Ivo Šutalo.

Programom će moderirati Ante Bender, a u glazbenom dijelu večeri nastupit će Vidoštačka Kraljica iz Stoca.

Ovaj kulturni događaj pružit će priliku za upoznavanje s vrijednim djelima koja na poseban način obrađuju duhovnu, kulturnu i povijesnu baštinu hercegovačkog kraja te promiču književno i znanstveno stvaralaštvo.

Pozivaju se svi ljubitelji knjige, kulture i baštine da svojim dolaskom uveličaju ovu večer posvećenu pisanoj riječi.

Izvor: Crkva na kamenu