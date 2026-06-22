Dr. vlč. Dubravko Turalija novi ravnatelj Papinskih misijskih djela BiH

Dikasterij za evangelizaciju imenovao je 19. lipnja svećenika Vrhbosanske nadbiskupije dr. sc. vlč. Dubravka Turaliju ravnateljem Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine.

Vlč. Turalija rodom je s Kupresa. Rođen je 29. siječnja 1977. Osnovnu i srednju izobrazbu stjecao je na Kupresu, u Dubrovniku, Pazinu i Zadru, a teološki studij na Visokoj katoličkoj teološkoj školi u Sarajevu. Poslijediplomske studije pohađao je u Rimu, Jeruzalemu, Ateni i Washington D.C.-u gdje je i doktorirao biblijske znanosti sa subspecijalizacijom iz semitskih jezika.

U zvanju je redovitog profesora Svetog pisma Staroga zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i gostujućeg profesora na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru.

Autor je niza znanstvenih studija i publikacija iz područja biblijskih znanosti kao i biblijsko-duhovnih tekstova objavljivanih u katoličkim tjednicima i mjesečnicima.

Vlč. Turalija obnašao je službe osobnog tajnika Vinka kard. Puljića te voditelja Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije.

Na mjestu ravnatelja vlč. Turalija nasljeđuje mons. Luku Tunjića, svećenika Vrhbosanske nadbiskupije i kanonika Prvostolnog kaptola. Mons. Tunjić vodio je Misijsku središnjicu u dva mandata od 2016.

Novom ravnatelju želimo sretnu i blagoslovljenu službu, te uvijek otvoreno srce za misije.

Izvor: Crkva na kamenu/https://missio.ba/