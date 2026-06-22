Održana IX. Skupština Federacije samostana bosonogih karmelićanki “Bl. Alojzije Stepinac”

U Duhovnom centru „Karmel sv. Ilije“ braće karmelićana na Buškom jezeru (BiH) od 15. do 19. lipnja 2026. održana je IX. Skupština Federacije samostana bosonogih karmelićanki „Bl. Alojzije Stepinac“ u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Albaniji pod geslom „Zajedno u otkrivanju i darivanju karizme“ izvijestili su iz Federacije samostana bosonogih karmelićanki.

Tom prigodom obilježena je i 25. godišnjica osnutka spomenute Federacije „Bl. Alojzije Stepinac“ koja je utemeljena 30. svibnja 2001. Dekretom Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života i time je započela svoj kontinuirani rad.

U radu Skupštine sudjelovalo je vodstvo Federacije, priorice i delegatkinje svih osam pridruženih samostana i redovnički asistent Federacije o. Jakov Mamić, OCD, a gosti predavači bili su bivši redovnički asistenti Federacije: mons. mr. Zdenko Križić, splitsko-makarski nadbiskup i o. Jure Zečević, OCD, te prva predsjednica Federacije, s. M. Gabrijela od Otkupiteljeve Ljubavi (Batelja), OCD.

Uz predsjednicu i redovničkog asistenta svima okupljenima pozdrav i duhovnu blizinu, video pozivom, uputio je i generalni poglavar Reda o. Miguel de María Márquez Calle, OCD.

Prvo predavanje o rastu i poteškoćama u duhovnom životu kroz iskustvo otaca u pustinji održao je mons. mr. Zdenko Križić, a redovnički asistent Federacije o. Jakov Mamić govorio je o pristupu sv. Ivana od Križa duhovnom životu. O. Jure Zečević govorio je o vidovima karmelićanske karizme, a s. M. Gabrijela Batelja predstavila je dvadesetpetogodišnji rad i razvoj Federacije od njezina osnutka sve do danas.

Uz predstavljene izvještaje o zajednicama članicama Federacije i radu Savjeta Federacije pročitan je i izvještaj iz Karmela u Mirnoj Peči u Sloveniji.

Na Skupštini su utvrđene teme i termini za održavanje tečajeva za početnu i trajnu formaciju sestara u sljedećem trogodištu. Razgovaralo se i o reviziji Konstitucija prema dokumentima Cor orans i Vultum Dei querere, te o drugim korisnim i praktičnim smjernicama za rad Federacije.

Izabrano je i novo vodstvo Federacije za sljedeće trogodište:

predsjednica – s. M. Regina od Presvete Euharistije (Popić) iz Karmela u Brezovici,

prva savjetnica – s. M. Karmen od Duha Svetoga (Kalogjera) iz Karmela u Mariji Bistrici,

druga savjetnica – s. M. Marta Presvetega Obličja (Meden) iz Karmela u Sori (Ljubljana),

treća savjetnica – s. M. Jelena od Krista Kralja (Lipić) iz Karmela u Sarajevu,

četvrta savjetnica i ekonoma – s. M. Ljiljana od Duha Svetoga (Prelić) iz Karmela u Levanjskoj Varoši.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA