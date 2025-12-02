Kultura

Jubilarnih 20 godina zbora "Benedikt"

2. prosinca 2025.

Mješoviti župni zbor “Benedikt” iz župe sv. Mateja u Mostaru ove godine obilježava dvadesetu obljetnicu svoga djelovanja. Zbor je osnovan 2005. godine na inicijativu tadašnjeg župnika don Ivana Perića, koji je okupio prvu skupinu mladih spremnih svojim glasom služiti liturgiji i uzveličavati sveta misna slavlja. U čast novoizabranoga pape, zbor tada uzima ime “Benedikt”. Kroz dva desetljeća djelovanja izmjenjivale su se brojne generacije pjevača i nekoliko voditelja, među kojima su, uz don Ivana Perića, bili i Karlo Miličević, Martina Krajina r. Bošnjak te don Gordan Božić.
Dolaskom don Ivana Marčića zbor dobiva novu snagu: povećava se broj članova, započinju brojni samostalni koncerti, a ostvaruje se i suradnja sa Simfonijskim orkestrom Mostar. Ističu se projekti poput međunarodnog koncerta “Slavite Gospodina svi narodi!” i izvedbe “Božićnog oratorija” C. Saint-Saënsa 2018. godine, Uskrsnog koncerta 2019. te izvedbe “Miserere Mei, Deus” 2021. godine. Unatoč svim posebnim nastupima, zbor ostaje vjeran svojoj temeljnoj zadaći – redovito animiranje nedjeljnih pučkih misa u župi. Danas zbor vodi Emil Bevanda.
Povodom velikog jubileja, u nedjelju 30. studenoga, u župi Ledinac održan je svečani adventski koncert zbora “Benedikt”, a dan poslije, 1. prosinca, zbor je svoj jubilejski koncert izveo i u svojoj župi sv. Mateja u Mostaru, gdje je ponovno okupio brojnu publiku. Na oba koncerta zbor je nastupio uz pratnju Komornog orkestra “Pro musica”, dok je na orguljama i glasoviru svirao don Ivan Marčić, a koncertima je ravnao dirigent i umjetnički voditelj zbora Emil Bevanda.
Uoči početka došašća zbor je svojom izvedbom unio svečano i toplo ozračje te oduševio okupljene. Izvedene su skladbe poput Veni Emmanuel, Ave Maria, Panis Angelicus, Jesus bleibet meine Freude, Padaj s neba i drugih adventskih i klasičnih djela. Solističke dionice izvodili su Marijo Bevanda, Josipa Krezić, Brigita Marić, Danijel i Tomislav Perić.
Komorni orkestar “Pro musica”, koji je zbor pratio tijekom koncerta, okuplja oko 30 mladih glazbenika, uglavnom srednjoškolaca i studenata. Osnovan je s ciljem pružanja prilike mladim instrumentalistima za koncertno iskustvo i aktivno sudjelovanje u liturgijskim svečanostima, što redovito i ostvaruje svojim angažmanom.

Izvor: Crkva na kamenu

