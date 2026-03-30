Kultura

Korizmeni koncert ispunio mostarsku katedralu

30. ožujka 2026.

Foto: https://bljesak.info/

MOSTAR – U ispunjenoj katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru u nedjelju, 29. ožujka, održan je korizmeni koncert u organizaciji Udruge Kulturni preporod. Na koncertu duhovne glazbe nastupili su Akademski zbor Pro musica i Komorni orkestar Pro musica pod ravnanjem dirigenta Mateja Perića. Kao solisti nastupili su baritoni Tomislav Perić, Danijel Perić i Siniša Markanović.
Izveli su odabrana sakralna djela prilagođena ozračju korizmenog vremena, s ciljem prenošenja poruke sabranosti, nade i duhovne obnove.

Izvor: Crkva na kamenu/https://bljesak.info/

