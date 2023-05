Nagrada Općine Čitluk za životno djelo don Draganu Filipoviću

ČITLUK – Općina Čitluk obilježila je jučer, 24. svibnja Dan Općine. Datum za Dan Općine Čitluk uzet je od prvog poznatog spominjanja imena Brotnjo iz 1306. godine, a ovoj datum kao Dan Općine Čitluk ustanovljen je poslije prvih demokratskih izbora i održava se do danas. Središnji dan proslave 717. obljetnice prvog sačuvanog pisanog spomena imena Brotnjo započeo je polaganjem vijenaca, paljenjem svijeće i odavanjem počasti poginulim braniteljima kod Spomen križa u Čitluku, nakon čega je u župnoj crkvi Krista Kralja slavljena Misa zahvalnica za sve primljene Božje darove.

Svečana sjednica Općinskoga vijeća Čitluk, koja je uslijedila nakon misnog slavlja, započela je izvedbom himne, nakon čega je Predrag Smoljan, predsjednik Općinskog vijeća Čitluk, pozdravio mnogobrojne uvažene uzvanike proslave Dana općine Čitluk.

Posebno svečano na današnjoj sjednici bilo je prilikom predstavljanja odluke Općinskog vijeća Čitluk ovogodišnjim dobitnicima javnih priznanja, kao i prilikom predstavljanja dobitnika i njihovih zasluga. Prva dobitnica javnog priznanja “Počasni građanin Općine Čitluk” je humanitarka Mary Walsh za svoje zasluge u pružanju pomoći siromašnima, a na poseban način za zasluge vezane za izgradnju objekta Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Sveti Josip Radnik.

Dobitnih priznanja “Nagrada Općine Čitluk za životno djelo” don Dragan Filipović. Svećenik, zborovođa, skladatelj i istaknuti glazbeni pedagog svojim je dugogodišnjim djelovanjem zadužio glazbenu scenu Hercegovine, što je prepoznato te je don Dragan nagrađen javnim priznanjem.

Gospođa Mary Walsh nije mogla nazočiti današnjoj svečanosti te će joj javno priznanje biti uručeno prilikom njezinog sljedećeg posjeta, dok su nagradu za životno djelo don Draganu uručili Marin Radišić, načelnik Općine Čitluk i Predrag Smoljan.

“Mnogo je pjevača koji su se žrtvovali u toj plemenitoj umjetnosti kako bi nas moja rodna općina prepoznala. Hvala i jednima i drugima. Ovdje je prof. Monija za koju se sjećam da pjeva još od dječjeg zbora, prof. Marijana koja korepetira akademski zbor Pro musica punih 20 godina, prof. Ilina članica Simfonijskog orkestra Mostar, klape Narenta i Drača koje su donijele u Mostar petnaest nagrada sa festivala. Zahvaljujem vodstvu Općine Čitluk i ovo priznanje primam zbog svih pjevača i njima ga posvećujem. Oni su to svojim trudom i pjevanjem zaslužili, a učinili su nas prepoznatljivim sve dotle da su nas neki dan pozvali iz Firence kakao bi sljedeće godine Pro musica održala četiri koncerta u pokrajini Toscana. Pro musica je do sada imala 152 nastupa ili koncerta. Uz to zamoljen sam da u ime svih Brotnjaka, posebice ljudi iz vlasti Općine Čitluk, izrazim zahvalnost gospođi Mary Walsh, koja nije mogla danas s nama biti, a koja je sa svojim suradnicima, domaćim i stranima, i ne samo u našoj općini, ostvarila velike i vrijedne projekte. Vjerujem kako nam je svima poznata izgradnja zgrade u edukacijsko-rehabilitacijskog centra Potpolju za djecu s poteškoćama u razvoju. Gospođo Mary velika hvala vama i vašim suradnicima”, kazao je don Dragan Filipović.

Na današnjoj svečanosti nazočnima se obratio i don Đuro Bender, dekan Broćanskoga dekanata, načelnik Općine Marin Radišić i predsjednik Hrvatskoga narodnog sabora BiH Dragan Čović, a svečanost su svojim nastupima učinili dojmljivom don Dragan Filipović i njegovi glazbeni suradnici.

