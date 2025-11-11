Obnovljeni najvrjedniji primjerci iz knjiškog fonda Franjevačke knjižnice Mostar

Nakon gotovo dvadeset godina obnove, u Franjevačku knjižnicu Mostar nedavno su vraćeni najstariji primjerci knjiga, objavljeno je na mrežnoj stranici Hercegovačke franjevačke provincije.

Obnova najstarijeg dijela knjižnice, nazvanog „Rara“, započela je 2006. godine kada je u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu predano na obnovu 869 primjeraka koje posjeduje Franjevačka knjižnica. Proces obnove obavio se u Središnjem laboratoriju za konzervaciju i restauraciju u sklopu projekta Uređenja Franjevačke knjižnice Mostar.

„Projektom obnove starim i rijetkim knjigama udahnut je novi život. Zasigurno se može reći da su obnovljene knjige najvrjedniji primjerci iz knjiškog fonda Franjevačke knjižnice Mostar. Obnovom su trajno zaštićeni najznačajniji naslovi ‘Rare’“, navodi se na stranici Hercegovačke franjevačke provincije uz pojašnjenje da se pod pojmom „Rara“ podrazumijevaju knjige tiskane do 1835. godine.

Među brojnim naslovima koji sada krase police te knjižnice istaknuli su: Ritual rimski, Bartol Kašić, 1640.; In sanctum Iesu Christi Euangelium secundum Ioannem, Ioan. Chrysosthomi, 1545.; In sanctum Jesu Christi evangelium secundum Matthaeum, Ioannis Chrysostomi, 1545.; In enarrationes patim antehac partim nunc primum traductae et aeditae in D. Pauli Epistolas ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colossenses, ad Thessalonicenses II., 1544.; Summa totius theologiae, S. Thomae de Aquino, 1588.; Besiede … svarhu Evan[đ]elia nedie[đ]lnieh priko svega godišća, Matija Divković, 1616.; Beside svrhu evangjelia nidilnich priko svega godišta, Matija Divković, 1704., 2 izd.; Sto čudesa aliti Zlamenia blažene i slavne Bogorodice i Divice Marie, Matija Divković. 1616.; Fabulae, Aesopus, 1670.

Na obnovi u Hrvatskome državnom arhivu još uvijek je više od stotinu knjiga, a među njima je i najstariji naslov iz 1535., rimskoga povjesničara Tita Livija: Decades tres cum dimidia.

„Brojni naslovi knjiga u sebi nose pečat vremena kojima su pripadali kao i imena njihovih vlasnika. Neki od naših značajnih franjevaca potpisuju najstarije primjerke knjiga, a među njima su: fra Petar Bakula, fra Augustin Marić, fra Jerko Boras, fra David Zrno, fra Filip Čutura, fra Augustin Zubac i brojni drugi. Njihovi su potpisi dokaz višestoljetne franjevačke ljubavi prema pisanome blagu“, navode iz Provincije.

Sve troškove restauracije „Rare“ financira Vlada Republike Hrvatske kroz pomoć Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Svake je godine kroz proteklo razdoblje Franjevačka knjižnica Mostar s Hrvatskim državnim arhivom procjenjivala koliko knjiga kroz tu godinu može obnoviti i koliko košta obnova. Nakon toga bi FKM aplicirala za tu svotu novca, te time isplaćivala obnovu knjiga – pojasnili su iz Provincije.

