Hrvatski karmelićani izabrali novu provincijalnu upravu i poglavare samostana

U Karmelu sv. Ilije na Buškom jezeru (BiH) od 25. do 29. svibnja 2026. održan je provincijalni kapitul Hrvatske karmelske provincije svetog oca Josipa. Za novog provincijalnog poglavara izabran je o. Srećko od Blažene Djevice Marije (Rimac), izvještavaju iz Provincije.

Srećko Rimac je rođen u Podgrađu kod Vinkovaca (obitelj mu je podrijetlom od Livna), a odrastao je u Rovišću kraj Bjelovara. Nakon završenog studija elektrotehnike na Sveučilištu u Zagrebu pristupio je karmelićanima i redovničke zavjete položio 1993. Za svećenika je zaređen 1998. Magistrirao je teološku antropologiju na Papinskom teološkom fakultetu Teresianum u Rimu. Predavao je teološku antropologiju na Institutu za teološku kulturu laika i Institutu za kršćansku duhovnost te vjeronauk u osnovnoj školi i u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji na Šalati u Zagrebu.

Dvanaest godina proveo je u Sofiji, gdje je pružao duhovnu asistenciju tamošnjoj zajednici sestara karmelićanki i drugim zajednicama, obnašao je službu tajnika Bugarske biskupske konferencije, utemeljio trogodišnji teološko-duhovni studij, otvorio prvu specijaliziranu knjižaru kršćanske literature u Bugarskoj te razvio prevodilačku i izdavačku djelatnost karmelske duhovne literature u suradnji s tamošnjim Svjetovnim redom.

Na provincijalnom kapitulu 2014. godine o. Srećko je izabran za provincijala Hrvatske karmelske provincije. Godine 2017. ponovno je izabran za provincijala. Od 2020. do 2021. bio je konventualni član zajednice u Remetama gdje je obnašao službu magistra bogoslova, a od 2021. do 2022. bio je konventualan u Grazu. Od jeseni 2022. bio je konventualni član zajednice u Somboru gdje je obnašao službu odgojitelja postulanata te duhovno brinuo za sestre karmelićanke i Karmelski svjetovni red u Bugarskoj.

U utorak 26. svibnja za provincijalne savjetnike izabrani su:

Anto od Djeteta Isusa (Knežević) – 1. savjetnik Ivan od Božanskog Milosrđa (Živković) – 2. savjetnik Vinko od Bezgrešnog Srca Marijina (Mamić) – 3. savjetnik Krešimir Josip od Muke Kristove (Bahmec) – 4. savjetnik

Za sociusa (pratitelja) provincijala na generalnom kapitulu reda u ovom trogodištu izabran je o. Vinko Mamić, a za zamjenika sociusa o. Dario Tokić.

Za priore zajednica karmelićana izabrani su:

Vedran od Isusovih rana i Bezgrešnog Srca Marijina (Pavlić) – Graz (Austrija) Zlatko od sv. Josipa (Žuvela) – Sombor (Srbija) Ivan od Božanskog Milosrđa (Živković) – Remete Dario od Božje Dobrote (Tokić) – Split Dominik od sv. Ane (Magdalenić) – Krk Branko od Čudotvorne Gospe Sinjske (Zebić) – Buško jezero Tiho od Kraljice Mira (Radan) – Gospić

Uz izborni dio, karmelićani su na sjednicama razmatrali aktualna pitanja i donosili odluke vezane uz život provincije i njezino djelovanje u Crkvi i društvu.