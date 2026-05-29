Potpisani ugovori o projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

ZAGREB – U prostorijama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u Zagrebu u četvrtak 28. svibnja upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske kojima Republika Hrvatska nastavlja podupirati očuvanje identiteta, kulturne i sakralne baštine te zajedništva hrvatskoga naroda izvan domovine.

Na svečanosti su sudjelovali državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić, banjolučki biskup mons. Željko Majić, gvardijan Franjevačkog samostana sv. Luke u Jajcu fra Božidar Štrkalj, kustos Hrvatske franjevačke kustodije Svete Obitelji sa sjedištem u Chicagu fra Nikola Pašalić te srijemski biskup mons. Fabijan Svalina.

U okviru programa predstavljeni su projekti koji obuhvaćaju obnovu kulturne i sakralne baštine, infrastrukturne zahvate te razvoj društvenih i edukacijskih sadržaja u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Potporu od 950 tisuća eura dobila je Vrhbosanska nadbiskupija za projekt obnove crkve sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu, Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji dodijeljeno je 850 tisuća eura za infrastrukturne projekte, Franjevačkom samostanu sv. Luke u Jajcu 300 tisuća eura za obnovu samostana, Srijemskoj biskupiji 1,2 milijuna eura za izgradnju kompleksa „Domus Dimitrianum“, dok je Hrvatskom etničkom institutu u Chicagu dodijeljeno 250 tisuća eura za provedbu njegovih projekata.

Državni tajnik Zvonko Milas poručio je da se ovim ugovorima nastavlja politika RH prema Hrvatima izvan domovine, ističući da projekti „nisu samo infrastrukturni ili financijski, nego duboko simbolični i društveni“, jer jačaju veze s Hrvatima u BiH, Srbiji i iseljeništvu.

Vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić zahvalio je Vladi Republike Hrvatske i Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na kontinuiranoj potpori Hrvatima izvan domovine, osobito u Bosni i Hercegovini.

„Bez ove podrške, dosta naših projekata, ne samo da ne bi moglo biti privedeno kraju, nego ne bi moglo ni zaživjeti“, rekao je nadbiskup Vukšić istaknuvši kako projekt obnove u Sarajevu „financira cijelim dijelom Hrvatska Vlada“. Govoreći o važnosti očuvanja kulturne baštine, kazao je kako umjetnost koja se čuva u Bosni i Hercegovini „ne bi mogla biti restaurirana i pokazana na pravi način ni javnosti, ni hrvatskoj kulturnoj javnosti bez vaše podrške“. Kao predsjednik Vijeća biskupskih konferencija za hrvatsku inozemnu pastvu podsjetio je i na važnost skrbi za Hrvate u iseljeništvu naglasivši kako danas u svijetu djeluje „180 organiziranih župa, misija i zajednica“ sa „181 svećenikom“ te oko „milijun vjernika koji su u kontaktu s tim našim zajednicama“.

Banjolučki biskup mons. Željko Majić također je zahvalio Vladi Republike Hrvatske i Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na, kako je rekao, „sustavnoj, kontinuiranoj i uistinu jednoj značajnoj pomoći i pratnji i u financijskom smislu i u diplomatskom smislu“.

Istaknuo je važnost potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini „koji smo ostali jedna manjina, ali uvijek narod u BiH“. Podsjetio je i na obnovu kulturne baštine trapističkog samostana Marija Zvijezda te najavio nastavak strateških projekata na području Banjolučke biskupije. Govoreći o obnovi crkve i samostana u Jajcu mons. Majić kazao je kako je riječ o važnom projektu za tamošnje vjernike i franjevačku zajednicu, izrazivši nadu „da neće biti više stradavanja nego povratka“.

Mostarsko-duvanjski biskup mons. Petar Palić naglasio je kako materijalna pomoć ima veliko značenje za Crkvu i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ali i da je jednako važna poruka blizine i potpore. „Naši ljudi koji žive u BiH upravo ovakvim načinom shvaćaju i razumiju da nisu ostavljeni, da nisu sami“, rekao je biskup Palić.

Dodao je kako Katolička Crkva kroz projekte očuvanja kulturne baštine i socijalne projekte „konkretno pokazuje kako služi našim ljudima u BiH“, izrazivši nadu da će i ova pomoć pridonijeti „očuvanju identiteta, ali i stvaranju boljih uvjeta da naši ljudi ostanu tamo gdje jesu“.

Gvardijan Franjevačkog samostana sv. Luke u Jajcu fra Božidar Štrkalj podsjetio je na ratna stradanja Jajca i razaranje crkve, samostana i obiteljskih domova hrvatskih katolika. „Mi smo kao narod bili prognani, bili smo u izbjeglištvu“, rekao je fra Božidar, prisjećajući se prvih godina povratka kada je liturgijski prostor bila školska dvorana, a potom i drvena baraka.

Istaknuo je kako crkva u Jajcu nije samo liturgijski prostor nego „predstavlja jednu sigurnost, jednu nadu, sigurnost u opstanak nas Hrvata katolika u Jajcu“. „Vjerujem da će se, kako mi to kažemo, moral svih Jajčana malo podići“, kazao je zahvaljujući na dodijeljenoj potpori.

Fra Nikola Pašalić zahvalio je Središnjem državnom uredu što je Hrvatski etnički institut u Chicagu prepoznao kao strateškog partnera, naglasivši važnost očuvanja arhivske i povijesne građe o Hrvatima u Sjevernoj Americi.

Kazao je kako Institut posjeduje „na stotine tisuća dokumenata, knjiga, zapisa o našim Hrvatima na sjevernom američkom kontinentu“, od kojih je velik dio već digitaliziran. „Mladi Hrvati, ako ih bude zanimala povijest Hrvata na sjevernom američkom kontinentu, imat će prigodu doći i istraživati“, rekao je fra Nikola dodajući kako će građa u budućnosti biti dostupna i digitalnim putem.

Srijemski biskup Fabijan Svalina govorio je o posljedicama ratova za Hrvate u Srijemu, ocijenivši da potpora predstavlja znak prepoznavanja i podrške opstanku hrvatske zajednice.

Na kraju susreta sudionici su izrazili zahvalnost Republici Hrvatskoj za kontinuiranu potporu projektima koji pridonose očuvanju vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta Hrvata izvan domovine te jačanju povezanosti hrvatskog naroda diljem svijeta.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA