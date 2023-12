Otvorena izložba jaslica povodom 800. obljetnice uprizorenja prvih živih jaslica u Grecciu

MOSTAR – Povodom 800. obljetnice od kada je sv. Franjo prikazao prve jaslice u Grecciu, franjevci i franjevke iz Hercegovine odlučili su upriličiti izložbu jaslica u galeriji “Rondo” u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača u Mostaru. Jaslice su u proteklom razdoblju izrađivali franjevci i franjevke diljem Hercegovine, točnije članovi Franjevačkog svjetovnog reda, članovi Frame, te Školske sestre franjevke. Svečano otvorenje izložbe bilo je u srijedu, 13. prosinca na blagdan sv. Lucije u 17 sati, a izložba se može posjetiti svakoga dana u vremenu od 15 do 20 sati, sve do Badnjeg dana, 24. prosinca. Na svečanom otvorenju sudjelovali su fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije, fra Josip Vlašić, područni duhovni asistent OFS-a, s. Franka Bagarić, provincijska predstojnica Školskih sestara franjevki Krista Kralja, Provincije Svete Obitelji u Hercegovini, te Marijana Barbarić, područna ministra Franjevačkog svjetovnog reda u Hercegovini.

„Povodom 800. obljetnice otkako je sv. Franjo upriličio prve jaslice u Grecciu, u Italiji, franjevci i franjevke iz Hercegovine ovdje u Hrvatskom domu herceg Stjepana Kosače u galeriji “Rondo” upriličit će izložbu jaslica koje su izrađivali franjevci i franjevke diljem Hercegovine. To su uglavnom članovi Franjevačkog svjetovnog reda, članovi Frame i Školske sestre franjevke. Imamo oko 50-ak različitih eksponata rađenih u različitim tehnikama, od različitih materijala, tako da se mogu pronaći jaslice od papira, vune, na drvetu, na platnu, od sjemenki, na ogledalu… Tu je sudjelovalo 15 bratstava Franjevačkog svjetovnog reda, sudjelovalo je više bratstava Frame i Školske sestre franjevke. Geslo ove izložbe su riječi sv. Franje koje je uputio prije 800 godina u Grecciu „Želio bih obnoviti uspomenu na ono Dijete rođeno u Betlehemu”. I mi franjevci i franjevke u Hercegovini smatramo da je ovo vrijeme kada bi u Hercegovini trebalo ponovno oživjeti uspomenu na ono dijete Isusa koje je danas u srcima mnogih zaboravljeno”, kazala je Marijana Barbarić, područna ministra Franjevačkog svjetovnog reda u Hercegovini, dok je fra Jozo Grbeš kazao da tradicija kao takva u sebi ima veliku moć.

„Evo ova kršćanska tradicija je tako dugačka, evo 800 godina, a započela je sa svetim Franjom, s jednim činom jednostavnosti gdje je on zaista htio i fizički vidjeti što je to značilo biti Gospodin koji je postao ljudska bijeda, ljudsko tijelo, običnost ljudska. Franji je to bio ponovni susret s Kristom i te prve jaslice koje je on napravio u Grecciu prije točno 800 godina postale su naša tradicija, ne samo franjevačka, pa i ne samo kršćanska, rekao bih po cijelome svijetu, postale su prepoznatljive po običnosti, po božanskom čovjeku. Tradicija po sebi ima moć, nama je zaista čast i dar da smo dio te velike tradicije, posebice franjevačke, a posebice ove godine dok obilježavamo ovih 800 godina. Zato nas to sve poziva da znamo da je lijepo biti čovjek i da je veličanstveno biti jednostavan i da Boga možemo prepoznati u najmanjima”, kazao je fra Jozo Grbeš, a fra Josip Vlašić je istaknuo kako je sv. Franjo bio oduševljen Isusovom ljubavlju.

„Kada Toma Čelanski jedan od prvih životopisa sv. Franje opisuje Božić u Grecciu ili Polnoćku koju je sv. Franjo organizirao s drugim ljudima u Grecciu, onda on prije svega govori da je sv. Franjo bio fasciniran ili oduševljen dvjema Isusovim osobinama. Prvo, bio je oduševljen Isusovom poniznošću i on je baš to vidio u Božiću. U rođenju, u trenutku kada se Isus rađa on tu vidi jednu veliku Božju poniznost. Bog koji je svemoćan, svesilan, koji je čisti Duh, on postaje maleno dijete. I kažu da sv. Franjo gotovo da nije ni o čemu drugome razmišljao osim o tome. A uz govor i razmišljanje o poniznosti sv. Franjo je bio tako oduševljen Isusovom ljubavlju koja se očitovala u njegovu križu. I uz ljubav i uz poniznost on je htio zapravo, promišljajući o tome, slaviti Božić. Ja bih rekao da je to jedna silna poruka, poruka Božića i to je ono što mi želimo s ovom izložbom ponuditi svim ljudima, bez obzira bili oni vjernici ili ne, istinu o velikom Bogu koji postaje maleno dijete. I kada god mi u odnosu jednih prema drugima izaberemo put malenosti, put poniznosti, mislim da smo na dobrom putu. Ova izložba ostat će otvorena do 24. prosinca, odnosno do Badnjeg dana i to je zadnji dan kada će se ona moći vidjeti. Vidjeti ćemo u razgovoru, možda ćemo je i ostaviti i da dalje traje, ako budu ljudi zainteresirani”, kazao je fra Josip Vlašić, dok je s. Franka Bagarić prilikom ceremonije otvaranja kazala:

„S obzirom da je sv. Franjo htio u svome životu utjeloviti sve ono što je Krist prošao dok je hodio ovom zemljom, tako iz te njegove čežnje rodio se Greccio prije točno 800 godina. Dok smo obilazili ove jaslice, zapravo vidi se ta jednostavnost i ta običnost u kojoj se rađa Bog. Poruka Greccia nama danas je da se Isus rodi u svakoj obitelji, u običnosti, jednostavnosti i ljubavi. Neka nam ova obljetnica bude poticaj duhovnog traganja i rađanja Boga u sebi”, kazala je s. Franka Bagarić, provincijska predstojnica Školskih sestara franjevki Krista Kralja, Provincije Svete Obitelji u Hercegovini.

