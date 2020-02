Premijera dokumentarnog filma “Stepinac: Kardinal i njegova savjest”

ZAGREB – U povodu 60. obljetnice smrti kardinala Stepinca, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, u subotu, 8. veljače, premijerno je prikazan dokumentarni film “Stepinac: Kardinal i njegova savjest” scenaristice i autorice Višnje Starešine, a u produkciji Interfilma i Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Prikazivanju filma nazočili su zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giorgio Lingua, varaždinski biskup u miru mons. Josip Mrzljak, vojni ordinarij mons. Jure Bogdan, varaždinski biskup mons. Bože Radoš, sisački biskup mons. Vlado Košić, bjelovarsko-križevački biskup mons. Vjekoslav Huzjak, gospićko-senjski biskup Zdenko Križić, pomoćni zagrebački biskup mons. Ivan Šaško, pomoćni zagrebački biskup mons. Mijo Gorski, rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. dr. Željko Tanjić, predstavnici državnih i gradskih vlasti te akademske zajednice.

Prisutnima se obratio kardinal Josip Bozanić koji je, među ostalima, zahvalio autorici filma Višnji Starešini na trudu koji se u filmu nazire.

Posebno je istaknuo nazočnost onih koji su u Hrvatsku došli izdaleka i za koje, kada je u pitanju nadbiskup Stepinac, niti jedna daljina nije zapreka. Među njima je svakako poštovana gđa Esther Gitman, kazao je.

“Film donosi i divno prepoznavanje dijelova života Renate (Carmele) Bauer, koji pokazuje da još ima puno nepoznatih i neotkrivenih pojedinosti. Posebno me raduje što su večeras s nama potomci gospođe Renate koji su ovim povodom došli u Zagreb da bi očitovali poštovanje prema nadbiskupu Stepincu i svima koji su pokazali hrabrost i ljubav nasuprot okrutnosti i mržnji”, kazao je kardinal Bozanić.

“Most prema novim naraštajima iznimno je važan i pokazuje da je dobro ipak preživjelo”, istaknuo je kardinal.

Na kraju je naglasio: “Vjerujem da će se svi složiti da ne smijemo prešutjeti dobro, jer se prešućivanjem dobra zlu daje novi prostor. Ako ne budemo širitelji istine i promicatelji dobra, možemo biti sigurni da će se naći gorljivi nositelji neistine koji će sijati zlo.”

Redateljica i scenaristica filma Višnja Starešina na premijeri je izjavila da joj je ideja vodilja bila napraviti film koji će pokazati po čemu je Stepinac u svoje doba bio globalno relevantan, a ne samo na našim lokalnim razinama. “Od trenutka kada je izabran za najmlađeg biskupa na svijetu, preko njegovih antirasnih propovijedi koje su dopirale iz pokorene Europe, iz NDH do slobodnog svijeta kao raritet, preko suđenja koje ga je učinilo globalno poznatim i čija je osuda izazvala velike prosvjede od New Yorka do Chicaga i Dublina koji su tražili njegovo puštanje na slobodu. Naposljetku u trenutku njegove smrti vodeći komentatori su se pitali što će se sada dogoditi između Crkve i komunističkih režima”, kazala je Višnja Starešina.

“Ideja je bila pokazati ono što se kod nas nije znalo ili je zaboravljeno, da Stepinac nije pripadao niti Krašiću, niti samo Hrvatskoj, da je njegova relevantnost zaista bila u njegovo vrijeme svjetska i da njegove poruke i njegovo nasljeđe i danas mogu poslužiti kao putokaz u mnogim situacijama”, zaključila je scenaristica i redateljica filma.

Uza svjedočanstvo obitelji Renate Bauer, koja je preživjela progon Židova zahvaljujući mreži pomoći koju je organizirao kardinal Stepinac, u filmu još govore povjesničari Robin Harris, kao središnji sugovornik te Jure Krišto i Ivo Banac kao i mlada povjesničarka Naida Mihal Brandl, koja istražuje povijest Židova na prostoru bivše države. Film donosi i izjave osobnog tajnika pape Ivana Pavla II. kardinala Stanislawa Dziwisza i kardinala Josipa Bozanića te varaždinskog biskupa u miru Josipa Mrzljaka, koji je kao dječak i kasnije boravio u Krašiću za vrijeme Stepinčeva zatočeništva.

Nakon premijere filma u zagrebačkom HNK, koja je izazvala veliki interes kako pojedinaca tako i medija, najavljene su projekcije filma diljem Hrvatske.

Šezdeseta obljetnica smrti kardinala Alojzija Stepinca svečano će biti obilježena euharistijskim slavljem u zagrebačkoj katedrali u ponedjeljak, 10. veljače u 19 sati. Slavlje će predvoditi kardinal Josip Bozanić, Stepinčev nasljednik na stolici zagrebačkih nadbiskupa.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA