U Studencima održan koncert hvarskih korizmenih napjeva

U župnoj crkvi i biskupijskom svetištu Presvetog Srca Isusova u Studencima, u subotu 7. ožujka održan je koncert korizmenih napjeva i napjeva Velikoga tjedna iz hvarske katedrale, izvijestio je Akademski zbor Pro musica.

Program su izveli Cantores Sancti Stephani, pučki pjevači katedrale sv. Stjepana I., pape i mučenika u Hvaru, pod ravnanjem mo. Tomija Domančića. Za orguljama je bila prof. Jasna Fistonić.

Večernju misu u svetištu predvodio je i propovijedao don Tonči Prugo, kancelar Hvarske biskupije i katedralni kapelan, a dobrodošlicu je na početku izrazio župnik i upravitelj svetišta, don Ivan Perić.

Nakon Mise, okupljeni su vjernici imali priliku poslušati tradicionalne napjeve koji pripadaju bogatoj liturgijskoj i glazbenoj baštini hvarske katedrale, osobito povezane s korizmenim razdobljem i obredima Velikoga tjedna. Koncert je ujedno predstavio dio stoljetne pučke pjevačke tradicije otoka Hvara, o čemu je kratki uvod izrekao don Toni Plenković, katedralni župnik.

Koncertni je dio započeo izvedbom dijela Muke po Marku, a uslijedili su zazivi iz tradicionalne molitve vjernika, koja se pjeva u korizmene nedjelje, poznate po početnim riječima Bože, daj mir jedinstvo.

Gospin plač u Hvaru se pjeva u petak pred Cvjetnicu. Riječ je o prijevodu posljednice Stabat mater dolorosa, kojeg je 1805. objavio don Matij Čulić, s početnom strofom: Uz križ Mati jadna staše / grozne suze prolivaše / čim visaše Sin njejin. Posjetitelji koncerta mogli su čuti tri strofe, izvedene u četveroglasnoj harmonizaciji dalmatinskoga pučkog pjevanja.

Iz liturgije Velikoga petka izveden je zaziv Evo drvo križa, s odgovorom Dođite, poklonimo se; te prijekori Puče moj, na pučku melodiju, koja se izmjenjuje s trostrukim zazivom Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, kojeg je skladao Josip Raffaelli.

Nakon prvog dijela programa, zasnovanog na tradicionalnom pučkom pjevanju, uslijedile su zborske skladbe koje se izvode u Velikom tjednu.

Antifona Isus posta poslušan, čiji je skladatelj poznat samo kao Mayer, pjeva se u hvarskoj katedrali na Veliku srijedu navečer. U istom se obredu pjeva i pokornički psalam Smiluj se meni, Bože, autora Giovannija Battiste Candottija (1809.-1876.), talijanskoga svećenika i skladatelja. Tekst psalma izvodi se prema prijevodu fra Petra Vlašića, a zbor je, zbog dužine djela, za ovaj koncert izveo pet redaka.

Koncert je zaključen izvedbom dijelova Psalma VI., poznatoga kao Erubescant, po završnom retku, koji se u hvarskoj katedrali izvodi na Cvjetnicu i sljedeća dva dana, na završnoj uri četrdesetsatnoga klanjanja. Psalam je skladao don Josip Raffalli (1767.-1843.), hvarski svećenik i dugogodišnji katedralni orguljaš i kapelnik.

