Đakonsko ređenje

Pod svetom misom, u subotu 15. studenoga 2025., u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić zaredit će za đakone trojicu kandidata.

Sveti red đakonata primit će dvojica članova Hercegovačke franjevačke provincije, fra Ante Radoš (župa Uznesenja BDM – Seonica) i fra David Slišković (župa Uznesenja BDM – Široki Brijeg), te jedan kandidat Mostarsko-duvanjske biskupije, don Tomislav Čarapina (župa Presvetog Srca Isusova – Potoci).

Izvor: Crkva na kamenu