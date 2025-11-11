Najave

Đakonsko ređenje

11. studenoga 2025.

Pod svetom misom, u subotu 15. studenoga 2025., u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić zaredit će za đakone trojicu kandidata.
Sveti red đakonata primit će dvojica članova Hercegovačke franjevačke provincije, fra Ante Radoš (župa Uznesenja BDM – Seonica) i fra David Slišković (župa Uznesenja BDM – Široki Brijeg), te jedan kandidat Mostarsko-duvanjske biskupije, don Tomislav Čarapina (župa Presvetog Srca Isusova – Potoci).

Izvor: Crkva na kamenu

