Mostarsko-duvanjska i Trebinjsko-mrkanska biskupija te Hercegovačka franjevačka provincija s radošću najavljuju đakonsko ređenje koje će se održati u subotu, 17. listopada 2026., s početkom u 11 sati, u župnoj i samostanskoj crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru.

Za đakone će biti zaređeni:

Stjepan Puljić

fra Franjo Brbor

fra Ivan Lovrić

fra Filip Miloš

fra Robert Radić

fra Antonio Ramljak

fra Ante Vlašić

fra Lucijan Zeljko

Svetu misu i obred đakonskog ređenja predvodit će mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski upravitelj.

Pozivamo vjernike da svojim dolaskom i molitvom budu potpora našim budućim đakonima na njihovu putu služenja Bogu i Crkvi.

Neka ih Gospodin prati svojim blagoslovom i obdari ustrajnošću, poniznošću i radošću u služenju!

Izvor: Crkva na kamenu