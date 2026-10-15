Najave

Đakonsko ređenje

15. listopada 2026.

Mostarsko-duvanjska i Trebinjsko-mrkanska biskupija te Hercegovačka franjevačka provincija s radošću najavljuju đakonsko ređenje koje će se održati u subotu, 17. listopada 2026., s početkom u 11 sati, u župnoj i samostanskoj crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru.

Za đakone će biti zaređeni:

  • Stjepan Puljić
  • fra Franjo Brbor
  • fra Ivan Lovrić
  • fra Filip Miloš
  • fra Robert Radić
  • fra Antonio Ramljak
  • fra Ante Vlašić
  • fra Lucijan Zeljko

Svetu misu i obred đakonskog ređenja predvodit će mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski upravitelj.

Pozivamo vjernike da svojim dolaskom i molitvom budu potpora našim budućim đakonima na njihovu putu služenja Bogu i Crkvi.

Neka ih Gospodin prati svojim blagoslovom i obdari ustrajnošću, poniznošću i radošću u služenju!

Izvor: Crkva na kamenu

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