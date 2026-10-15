Mostarsko-duvanjska i Trebinjsko-mrkanska biskupija te Hercegovačka franjevačka provincija s radošću najavljuju đakonsko ređenje koje će se održati u subotu, 17. listopada 2026., s početkom u 11 sati, u župnoj i samostanskoj crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru.
Za đakone će biti zaređeni:
- Stjepan Puljić
- fra Franjo Brbor
- fra Ivan Lovrić
- fra Filip Miloš
- fra Robert Radić
- fra Antonio Ramljak
- fra Ante Vlašić
- fra Lucijan Zeljko
Svetu misu i obred đakonskog ređenja predvodit će mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski upravitelj.
Pozivamo vjernike da svojim dolaskom i molitvom budu potpora našim budućim đakonima na njihovu putu služenja Bogu i Crkvi.
Neka ih Gospodin prati svojim blagoslovom i obdari ustrajnošću, poniznošću i radošću u služenju!
Izvor: Crkva na kamenu