HUTOVO – U Hutovu je u nedjelju, 22. studenoga, svečano proslavljen zaštitnik župe – Krist Kralj. Svečanoj proslavi prethodila je trodnevnica koju su predvodili don Ante Luburić, don Antonio Krešić i don Marin Krešić.

Središnje misno slavlje na Krista Kralja s početkom u 11 sati predvodio je don Vinko Puljić u koncelebraciji s don Đurom Benderom, don Antoniom Krešićem, don Antunom Pavlovićem, don Stjepanom Vuletićem i don Vinkom Ragužem. Puno ime ovoga blagdana jest svetkovina Gospodina našega Isusa Krista Kralja svega stvorenja. Odabrano mjesto u kalendaru (završetak crkvene godine) želi vjernika podsjetiti da je Krist i njegovo nebesko kraljevstvo cilj vjerničkoga zemaljskog putovanja. Don Vinko je u svojoj propovijedi naglasak stavio na Krista Kralja oko kojeg se okupljamo, koji treba biti u centru naših života. Vjernike je potaknuo na promišljanje na pitanje “Tko sam i što ostavljam iza sebe?”. U nastavku propovijedi istaknuo je: “Prenosite svojoj djeci tko su i odakle dolaze. Čuvajmo svoju vjeru, povijesnu i kulturnu baštinu, čuvajmo svoju očevinu i čuvajmo zajedništvo. Ne dopustimo da nas razdvoje sitni interesi i prolazne stvari. Sve ćemo to jednom ostaviti i doći pred lice Krista Kralja. Naši su preci znali zajedno raditi i graditi, možemo li mi u tom zajedništvu sačuvati ono što su nam ostaviti?”

“Neka Krist bude Kralj naših obitelji, kuća, zavičaja, hrvatskog naroda i neka nas vjera naših predaka nadahnjuje, a njihova žrtva obvezuje da ne budemo naraštaj koji je naslijedio mnogo, a ostavio malo. Budimo naraštaj koji je znao cijeniti, sačuvati i predati dalje. Rastimo kao narod u vjeri, zajedništvu i ljubavi jednih prema drugima”, zaključio je don Vinko.

Svetu misu je uzveličao župni zbor uz članove župnog zbora Trebinja i velikog broja vjernika koji su se okupili u Hutovu na proslavi patrona župe.

Na kraju svete Mise don Vinko je zahvalio svim svećenicima, župljanima i gostima na dolasku i sudjelovanju u svečanoj proslavi nebeskog zaštitnika župe Hutovo – Krista Kralja. Nakon svete Mise druženje je nastavljeno u crkvenom dvorištu uz tradicionalnu pjesmu i ples.

Janja Konjevod

Izvor: Crkva na kamenu