NEUM – Neum je 21. studenog svečano proslavio blagdan Gospe od Zdravlja, nebeske zaštitnice neumske župe, kada se ujedno obilježava i Dan općine Neum. Središnje misno slavlje, održano u 11 sati u župnoj crkvi, okupilo je brojne vjernike, župljane i hodočasnike koji su zajedničkom molitvom i pjesmom proslavili blagdan svoje nebeske zaštitnice.

Proslavi blagdana Gospe od Zdravlja, prethodila je trodnevnica koju su predvodili don Mile Vidić (župnik župe sv. Josipa Radnika – Domanovići), fra Marin Mikulić (župni vikar u župi sv. Stjepana Prvomučenika – Čerin) i don Tomislav Čarapina (župni vikar u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista – Mostar).

Središnje misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš, uz koncelebraciju brojnih svećenika.

U svojoj propovijedi fra Jozo govorio je o osobnoj odgovornosti svakoga čovjeka za izgradnju Božjega kraljevstva, ističući kako ono počinje upravo našim svakodnevnim postupcima, odnosom prema drugima i spremnošću da budemo ljudi dobrote, mira i pravednosti.

“Zadaća svakog kršćanina jest zidati dom u sebi, graditi kuću Duha u sebi, pa gdje god krene, gdje god živio, bit će to s njim. Pripadnost Bogu je temeljni odnos i stupac života koji prethodi svim ljudskim odnosima. Ako čovjek svoj unutarnji svijet dobro postavi, dobro izgradi, onda svojim životom može odgovoriti na pitanje tko sam, kakav sam, po čemu se ravnam kad svi vide i kad nitko ne vidi”, poručio je fra Jozo i dodao: “To što je u nama, to ostaje. To smo i ništa više. Što više prihvatimo Isusove i evanđeoske standarde, to nam je jednostavnije živjeti.”

Osvrćući se na evanđeosku poruku, naglasio je kako smo Isusova braća i sestre onda kada nastojimo vršiti Božju volju i svojim životom doprinosimo dolasku kraljevstva Božjega. Posebno je istaknuo važnost konkretnih djela ljubavi i milosrđa prema onima kojima je pomoć najpotrebnija, podsjećajući na Isusove riječi o gladnima, žednima, bolesnima, beskućnicima i svima koji su u potrebi. Upravo se u odnosu prema takvim ljudima, poručio je, očituje naša vjera i spremnost da živimo evanđeoske vrijednosti.

“Gospa od Zdravlja je tu da nam pomogne razmrsiti sve čvorove, bilo obiteljske, osobne, nacionalne. Ona nam pomaže donijeti sklad u život”, zaključio je fra Jozo Grbeš.

Na kraju misnog slavlja neumski župnik don Mladen Šutalo zahvalio je braći svećenicima na dolasku i sudjelovanju u misnom slavlju, a svim vjernicima uputio čestitke povodom blagdana Gospe od Zdravlja, kao i čestitke povodom Dana općine Neum.

Janja Konjevod

Izvor: Crkva na kamenu