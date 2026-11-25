MOSTAR – U okviru trajne svećeničke formacije, u srijedu 25. studenoga, u Biskupijskom centru u Mostaru održan je susret svećenika pod naslovom “Crkva i umjetna inteligencija – pogled izbliza”. Susret je bio posvećen upoznavanju mogućnosti i ograničenja umjetne inteligencije, njezinu utjecaju na različita područja ljudskoga života te mogućnostima njezine odgovorne primjene u svećeničkom i pastoralnom djelovanju. Na susretu su bili prisutni svećenici Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, časne sestre te djelatnici biskupijskih ustanova. Predavač je bio Filip Macukić, osnivač i direktor tvrtke Mediarteam AI, specijalizirane za edukaciju, savjetovanje i odgovornu primjenu umjetne inteligencije, a u praktičnom dijelu sudjelovao je i Domagoj Palenkaš, specijalist za AI edukacije i transformaciju poslovnih procesa, koji je predstavio mogućnosti primjene alata Magisterium AI.

Susret je započeo molitvom Trećega časa i pozdravnom riječju biskupa mons. Petra Palića, koji je u svom obraćanju promišljao o poslanju Crkve u svijetu obilježenom ubrzanim tehnološkim promjenama. Polazeći od činjenice da je Crkva tijekom povijesti uvijek nastojala pronalaziti prikladne načine naviještanja Evanđelja, istaknuo je kako je i danas pozvana razumjeti vrijeme u kojemu živi i sredstva kojima se služe ljudi kojima je poslana. Osvrnuo se na dokument Antiqua et Nova, koji donosi važne antropološke i etičke kriterije za razumijevanje odnosa ljudske i umjetne inteligencije, kao i na promišljanja pape Lava XIV. o zaštiti ljudske osobe u vremenu tehnološkoga razvoja.

Posebno je naglasio kako se ljudska inteligencija ne može svesti na obradu podataka i rješavanje problema jer je čovjek osoba stvorena na sliku Božju, obdarena razumom i slobodom, sposobna za ljubav, moralno prosuđivanje i odnos s Bogom. Govoreći o mogućnostima primjene umjetne inteligencije u svećeničkom radu, istaknuo je da ona može pomoći u proučavanju literature i crkvenih dokumenata, pripremi katehetskih sadržaja, prevođenju i administrativnim poslovima. Ipak, posebno je upozorio na njezinu uporabu u pripremi homilija, ističući kako homilija mora biti ukorijenjena u svećenikovu duhovnom životu, osobnom susretu s Božjom Riječju i poznavanju zajednice kojoj se naviješta. Umjetna inteligencija ne može zamijeniti osobno svjedočanstvo vjere ni djelovanje Duha Svetoga. Biskup je upozorio i na važnost provjeravanja pouzdanosti dobivenih informacija, zaštite povjerljivih podataka i očuvanja osobnoga susreta s ljudima, zaključujući kako će, bez obzira na tehnološki napredak, čovjeku uvijek trebati netko tko će ga saslušati, razumjeti i svojim životom posvjedočiti Božju blizinu.

Uslijedilo je predavanje Filipa Macukića pod naslovom “Umjetna inteligencija – izazovi, mogućnosti i odgovornost čovjeka”. Govoreći o sve većoj prisutnosti umjetne inteligencije u svakodnevnom životu, predavač je istaknuo kako je ljudi sve češće koriste ne samo za pronalaženje informacija i obavljanje različitih poslova nego i za razgovor, traženje savjeta i zadovoljavanje emocionalnih i društvenih potreba. Upravo takve promjene, prema njegovim riječima, pred Crkvu postavljaju nove izazove, osobito u području duhovnosti, međuljudskih odnosa i pastoralnoga djelovanja.

Osvrćući se na promišljanja pape Lava XIV., koji suvremeni tehnološki razvoj promatra kao novu industrijsku revoluciju, Macukić je istaknuo kako se čovječanstvo nalazi na svojevrsnom raskrižju. Predavač je naglasio kako tehnologija treba ostati u službi čovjeka te kako ljudsko dostojanstvo ne ovisi o sposobnostima, učinkovitosti ili produktivnosti, nego o činjenici da je čovjek stvoren na Božju sliku.

Govorio je i o načinu funkcioniranja umjetne inteligencije, njezinim mogućnostima, ali i ograničenjima, upozoravajući da njezini odgovori nisu uvijek pouzdani te da na njih mogu utjecati kvaliteta podataka, način postavljanja upita i vrijednosti onih koji razvijaju pojedine alate. Zbog toga je posebno važnim istaknuo razvijanje digitalne pismenosti i kritičkoga mišljenja. Predstavio je i četiri kruga odgovornosti u korištenju umjetne inteligencije: osobnu odgovornost, odgovornost prema bližnjima, odgovornost unutar ustanove ili organizacije te odgovornost onih koji razvijaju tehnološke alate. Zaključio je kako umjetna inteligencija može preuzeti brojne operativne, administrativne i ponavljajuće poslove te tako čovjeku omogućiti više vremena za ono što je doista važno – odnose s drugim ljudima.

Nakon stanke uslijedio je praktični dio susreta, u kojemu je Domagoj predstavio alat Magisterium AI. Riječ je o platformi koja obuhvaća veliku bazu crkvenih dokumenata i teoloških izvora, među kojima su crkveni dokumenti, životopisi svetaca i drugi relevantni tekstovi. Predstavio je mogućnosti pretraživanja crkvenih dokumenata, pronalaženja određenih tekstova, njihova sažimanja i prevođenja te postavljanja konkretnih pitanja o pojedinim temama. Kao primjer prikazao je pretraživanje Katekizma Katoličke Crkve o smislu posta i nemrsa za maloljetnike, pri čemu je alat ponudio odgovor s upućivanjem na odgovarajuća mjesta u Katekizmu. Pokazao je i kako se Magisterium AI može koristiti za istraživanje složenijih teoloških pitanja, poput odnosa čovjekove slobodne volje i Božjega milosrđa, pronalazeći relevantne dokumente i nižući ih kronološkim redom.

Pritom je istaknuo kako Magisterium AI može biti korisna pomoć u proučavanju crkvenih izvora i bržem pronalaženju potrebnih informacija, ali njegove odgovore ne treba poistovjećivati s crkvenim učiteljstvom. Riječ je o pomoćnom alatu koji može olakšati rad, ali zahtijeva odgovornu uporabu i provjeru dobivenih sadržaja.

Susret je zaključen pitanjima, razgovorom i raspravom, tijekom kojih su sudionici imali priliku dodatno promišljati o mogućnostima i izazovima koje umjetna inteligencija donosi u svakodnevni život i pastoralno djelovanje.

Izvor: Crkva na kamenu