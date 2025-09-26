Dan Trebinjske biskupije i orguljski koncert

Trebinjsko-mrkanska biskupija u nedjelju, 28. rujna 2025., slavi svoj liturgijski i crkveni Dan, svetkovinu sv. Mihovila Arkanđela, zaštitnika biskupije, euharistijskim slavljem s početkom u 12 sati u katedralnoj i župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije. Misno slavlje predvodit će biskup mons. Petar Palić. Ove godine Dan biskupije slavimo u svjetlu Jubileja pod geslom “Hodočasnici nade” koji nas podsjeća da smo kao Crkva uvijek na putu s pogledom uprtim u Krista, svjesni iznova vremena, ali vođeni nadom koja ne postiđuje. Na ovaj dan u Trebinju bit će obilježavanje “Jubileja obitelji” u ovoj svetoj Jubilarnoj godini. Neka i ovo slavlje bude korak bliže onome što svi tražimo: mir, jedinstvo i puninu života u Bogu.

Uoči svetkovine sv. Mihovila Arkanđela, 27. rujna 2025., već tradicionalno održat će se Orguljski koncert u organizaciji Župe Rođenja Blažene Djevice Marije – Katedrala – Trebinje uz podršku Grada Trebinja. Koncert će započeti u 20 sati u katedralnoj crkvi u Trebinju. Nastupit će umjetnica Elizabeta Zalović.

Elizabeta Zalović diplomirala je teoriju glazbe i orgulje u klasi prof. dr. art. Ljerke Očić na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2006. završila je usavršavanje iz orgulja u klasi red. prof. Marija Penzara. Kao orguljašica održala je niz recitala i nastupala na uglednim međunarodnim glazbenim festivalima u zemlji i inozemstvu. Praizvela je brojna djela za orgulje poznatih hrvatskih skladatelja: A. Klobučara, Ž. Brkanovića, B. Lazarina, S. Drakulić, S. Šuleka, I. Josipovića, T. Uhlika. Nastupala je kao članica Zagrebačkoga komornog orkestra, surađivala sa Zagrebačkim kvartetom te brojnim umjetnicima: M. Penzarom, M. Kudrna, K. Špicerom, V. Fijačko, N. Begović, J. Kordić, M. Zokićem, P. Obradovićem.

Članica je prvoga orguljaškog dua Quattro obbligato. U suradnji s izv. prof. art. Mirtom Kudrna snimljena su tri nosača zvuka orguljaškoga dua u izdanju diskografske kuće Croatia Records: Quattro obbligato glazba za orgulje četveroručno (2008.); Gaudium mysticum (2015.) koji je rezultat umjetničko-istraživačkoga projekta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu „Istraživanje neobjavljenih djela hrvatske orguljaške baštine“ te Zdravo budi, Mladi Kralju s orguljskim repertoarom božićne tematike (2019.). Solistički nosač zvuka Pop-Art u izdanju iste diskografske kuće s djelima suvremenih stranih i domaćih skladatelja za orgulje snimljen je godine 2011. godine. Elizabeta Zalović je članica i voditeljica umjetničko-istraživačkih projekata Sveučilišta namijenjenih očuvanju i promociji hrvatske orguljaške glazbe, predaje u zvanju redovite profesorice orgulja na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Izvor: Crkva na kamenu