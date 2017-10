Deveti planinarski križni put mladih PP Blidinje – Rakitno – Kongora

Studentski katolički centar Split od 28. do 29. listopada, u Parku prirode Blidinje, organizira 9. Planinarski križni put. Oko 250 mladih 28. listopada kreće u ranim jutarnjim satima iz Masne Luke do Rakitna gdje će prespavati, a idućega jutra, preko Ljubinca i Liba kreću prema Kongori gdje će u 18 sati biti služena sveta Misa u crkvi Presvetoga Srca Isusova u Kongori, čime završava 9. Planinarski križni put.

Pozivaju se svi katolički studenti iz župe, kao i ostali mladi od 18. do 25. godine da im se pridruže. Prijaviti se možete u župnom uredu Kongora najkasnije do srijede 25. listopada 2017. godine, do 16 sati. Kao župa – domaćin moramo se pripremiti i podržati ovu vjerničku pobožnost i svjedočanstvo naše hrvatske studentske katoličke mladeži. Nakon svete Mise mladi će imati okrjepu u športskoj dvorani osnovne škole u Kongori.