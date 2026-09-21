Devetnica sv. Tereziji Maloj u župi Ledinac

U župi Ledinac od utorka, 22. rujna, do srijede, 30. rujna održava se devetnica sv. Tereziji Maloj, uoči svetkovine sv. Terezije od Djeteta Isusa.

Svete mise tijekom devetnice slavit će se u 18 sati, dok će krunica i prigoda za svetu ispovijed biti od 17.30 sati. Mise će predvoditi i propovijedati svećenici iz različitih župa, a liturgijsko pjevanje animirat će župni zborovi.

Devetnica započinje u utorak, 22. rujna, kada će misu predvoditi don Tomislav Rajič, župnik župe Gorica – Struge. U srijedu, 23. rujna, propovijedat će don Ante Čarapina, župnik u Grljevićima, a u četvrtak, 24. rujna, don Krešo Puljić, župnik u Buhovu. U petak, 25. rujna, misu će predvoditi fra Branimir Novokmet, župni vikar župe sv. Petra i Pavla u Mostaru, dok će u subotu, 26. rujna, predslaviti don Nikša Pavlović, župnik u Raskrižju.

U nedjelju, 27. rujna, propovijedat će don Davor Berezovski, župnik župe Ploče – Tepeči, a u ponedjeljak, 28. rujna, don Antonio Zirdum, kancelar Biskupije. U utorak, 29. rujna, misu će predvoditi don Vinko Nenadić, župnik u Viru, a posljednjega dana devetnice, u srijedu, 30. rujna, fra Ljubo Kurtović, župnik u Tihaljini.

Svetkovina sv. Terezije Male bit će proslavljena uz predvoditelja misnoga slavlja o. Vitu Gaudencija Spetića, pavlina i župnika u Crikvenici.

Pozivaju se vjernici da se tijekom devetnice okupe u molitvi i pripravi za proslavu svetkovine sv. Terezije od Djeteta Isusa.

Izvor: Crkva na kamenu