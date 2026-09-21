Svečano misno slavlje 5. Nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji

ALJMAŠ – Svečano misno slavlje drugog dana 5. Nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji pod geslom „U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani!“ održano je u nedjelju 20. rujna 2026. u svetištu Gospe od Utočiša u Aljmašu.

U zajedništvu s mons. Draženom Kutlešom, predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije i zagrebačkim nadbiskupom metropolitom te mons. Leopoldo Girellijem, apostolskim nuncijem u Republici Hrvatskoj slavlje je predvodio đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić.

Prije početka misnoga slavlja pozdravnu riječ uputio je preč. Mato Gašparović te je svima poželio dobrodošlicu u svetište Gospe od Utočišta u Aljmašu, a napose obiteljima koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom. Pozdravio je zatim i sve prisutne nad/biskupe.

Suslavili su: Mate Uzinić, nadbiskup metropolit riječki; Zdenko Križić, nadbiskup metropolit splitsko-makarski; Milan Zgrablić, nadbiskup zadarski; Vjekoslav Huzjak, biskup bjelovarsko-križevački; Ivica Petanjak, biskup krčki; Jure Bogdan, vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj; Tomislav Rogić, biskup šibenski; Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski; Bože Radoš, biskup varaždinski; Ivan Štironja, biskup porečko-pulski; Ranko Vidović, biskup hvarski; Fabijan Svalina, biskup srijemski; Roko Glasnović, biskup dubrovački; Željko Majić, biskup banjolučki; Mirko Štefković, biskup zrenjaninski; Ivo Martinović, biskup požeški; Marko Medo, biskup gospićko-senjski; Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački; Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački; Ivan Ćurić, pomoćni biskup đakovačko-osječki; Marko Kovač, pomoćni biskup zagrebački; Marin Barišić, nadbiskup emeritus splitsko-makarski; Antun Škvorčević, biskup emeritus požeški; Ilija Janjić, biskup emeritus kotorski; Đuro Gašparović, biskup emeritus srijemski; preč. Krunoslav Novak, generalni tajnik HBK-a; preč. Ilija Dogan, zamjenik generalnog tajnika HBK-a; preč. Krunoslav Siroglavić, ravnatelj Hrvatskog Caritasa; fra Ivica Jagodić, OFM; provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije; don Milan Ivančević, SDB; provincijal Hrvatske salezijanske provincije sv. Ivana Bosca; fra Miljenko Hontić, OFMConv.; provincijalni ministar Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca; o. Srećko Rimac, OCD; provincijal Hrvatske karmelske provincije sv. Oca Josipa i fra Juro Šimić, OFMCap.; izaslanik provincijalnog ministra Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića.

Koncelebriralo je i oko 200 misnika, a svi oni su po dolasku u Aljmaš na dar dobili posebno izrađenu štolu kao uspomenu na ovaj Nacionalni susret.

U asistenciji su bila dvojica trajnih đakona: vlč. Ivan Tutiš i Marijan Spehnjak te đakovački bogoslovi. Ceremonijar obreda bio je vlč. mr. Robert Erk.

Na misi je pjevao združeni zbor od stotinu pjevača sastavljen od članova Mješovitog katedralnog zbora iz Đakova, Konkatedralnog mješovitog zbora iz Osijeka te župnih zborova iz Brodskog Varoša, Donjeg Miholjca, Ivankova, Sikirevaca, Slavonskog Broda 9 i Županje. Zborom je ravnao mo Ivan Andrić, voditelj Katedralnog zbora iz Đakova i profesor crkvene glazbe na KBF-u u Đakovu, uz pratnju s. Josipe Pavle Jakić na harmoniju i tamburaša društva Batorek iz Osijeka na čelu s Franjom Batorekom.

Prvo liturgijsko čitanje navijestila je Orijana Roce iz Porečko-pulske biskupije, psalam je otpjevao Krešimir Fabijančić iz Đakovačko-osječke nadbiskupije, drugo čitanje navijestila je Klara Labinac iz Riječke nadbiskupije, a evanđelje trajni đakon Tutiš iz Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Započinjući homiliju nadbiskup Đuro je protumačio Isusovu parabolu o radnicima posljednjega sata koji su dobili istu plaću kao i oni koji su prvi pošli u vinograd: „Bog ne postupa prema načelu: ‘dajem koliko daš’, plaćam koliko si zaradio, nego on ljubi i daje svakome onoliko koliko mu je potrebno. ‘Moje misli nisu vaše misli i moji putevi nisu vaši putevi’ (Iz 55,8) izriče nam u današnjem prvom čitanju Izaijina proročka riječ. Za Boga nije presudan broj radnih sati, niti učinkovitost nečijega rada, nego njemu na srcu leži i dostojanstvo svake ljudske osobe, socijalna ljubav te solidarnost ‘s posljednjima’“, rekao je nadbiskup Đuro. Pojasnio je da radnici koji su se ljutili ne razumiju Božju logiku koja brine i za onoga koji bi po količini svoga rada morao ostati gladan.

Naglasio da vjernike naviještena Božja riječ „upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđeoskih principa i bez Boga prije ili kasnije počinje okretati protiv čovjeka, jer takvo društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću.“

Rekao je da se takav mentalitet može susresti i u hrvatskom društvu kad su u pitanju ljudski život i odnos prema slabijima kao što su majke koje nose dijete koje će se roditi s poteškoćom ili invaliditetom pa im se savjetuje prekid trudnoće ili da prema djeci s invaliditetom ne treba imati milosrđa te upozorio da takva „ne-ljudska logika“ vodi u kulturu smrti i odbacivanja, u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra prevelikim opterećenjem za zdravstveni i socijalni sustav.

Ustvrdio je nadbiskup Hranić da su u Hrvatskoj posljednjih godina učinjeni važni koraci u porastu osjetljivosti za socijalno ugrožene i ranjive skupine te za osobe s invaliditetom. Donesen je zakon i određene mjere, no primijetio je: „S iskrenom zahvalnošću za sve to, istodobno prepoznajemo da još uvijek ostaje dosta prostora i za poboljšanje skrbi te podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, jer između zakonskih prava i stvarnoga života još uvijek postoje značajne razlike.“

Zatim je nadbiskup Đuro pojasnio da postoji nešto što nijedan zakon ne može učiniti umjesto nas, što se ne može riješiti zakonom ni državnim proračunom, a to je odnos prema bližnjima, prema svakoj ljudskoj osobi. Rekao je da zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav i država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje ljudi podižu u vlastitim srcima i odnosima. U tom smislu je naglasio: „Istinski uključivo društvo postat ćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednom društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje ‘stupanj civiliziranosti jednoga naroda’.“

Homiliju je zaključio riječima sv. Pavla i gesla 5. Nacionalnog susreta obitelji „U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani!“, poželjevši da te riječi istinski ohrabre i osnaže hrvatske katoličke obitelji, cijelu Crkvu i društvo.

A zatim se obratio osobama s invaliditetom: „Vas je iskustvo vlastitih granica oslobodilo oholosti, naučilo poniznosti te zahvalnosti i za malo. Rese vas dobrota i čistoća srca, iskrenost, radost, plemenitost, nesebična ljubav, dobrota i solidarnost. Svi mi uz vas postajemo bolji, autentičniji i plemenitiji ljudi i rastemo u čovječnosti te nikad ne možemo mi pružiti vama, koliko vi pružate nama. Iz susreta s vama uvijek se vraćamo bogatiji, radosniji i zahvalniji za darove koje imamo. Hvala vam na tom vašem dragocjenom daru! (…) Vi pripadate nama. Potrebni ste nam. Vi ste naš blagoslov i Božji dar. A vašim roditeljima, zajedno s Vama, odajemo priznanje i kličemo: Hvala!“

Pozvao je nadbiskup Đuro sve sudionike Susreta da se povjere Gospi od Utočišta, Majci Mariji, Kraljici obitelji.

Uslijedila je Molitva vjernika u kojoj su sudjelovali: Marija Badrov iz Jakšića, Snježana Peršić iz Završja u pratnji Ljerke Malkoč, obitelj Dedić iz Nove Mokošice, Damir Mlinac iz Garešnice, Željkica Šemper, povjerenica Sisačke biskupije za osobe s invaliditetom, Ivan Krajinović iz Slavonskog Broda i s. Marija Klara Klarić, članica Povjerenstva za pastoral osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Tijekom prinosa darova – kruh i vino prinijeli su s. Viktorija Šimić, s. Franciska Gjonaj i bogoslov Luka Varžić iz Đakovačko-osječke nadbiskupije; proizvode koje su izradile osobe s invaliditetom obitelj Nikolić iz Bjelovarsko-križevačke biskupije; stonsku sol, ušećerene bademe i arancine obitelj Raič iz Dubrovačke biskupije; oborak pšenice i plodove zemlje obitelj Knezičić iz Đakovačko-osječke nadbiskupije; ličku košaru s ličkom kapom i ličkim proizvodima obitelj Kolačević iz Gospićko-senjske biskupije; bukaleta (vrč s otoka Krka iz kojeg se pije vino), Vrbničku žlahtinu te maslinovo ulje obitelj Kosić iz Krčke biskupije; žumberačku pogaču te vino i vodu obitelj Jeftimov iz Križevačke eparhije.

Sliku obiteljskog stabla prinijela je obitelj Radočaj iz Požeške biskupije; suhe smokve i grobnički sir obitelj Rimanić iz Riječke biskupije; dva kamena – jedan iz porušene sisačke katedrale i jedan iz njezine obnovljene katedrale obitelj Malekinušić iz Sisačke biskupije; dvije oborite ribe obitelj Renić sa sinom Leonardom u invalidskim kolicima i bakom Lucijom iz Splitsko-makarske nadbiskupije; maslinovo ulje obitelj Pajić iz Šibenske biskupije; crno bučino ulje obitelj Vlah iz Varaždinske biskupije; maslinovo ulje i smokvenjak obitelj Parić iz Zadarske nadbiskupije, a dva buketa cvijeća i novčani prilog za centar za rehabilitaciju i odgoj djece s teškoćama u razvoju „Zlatni cekin“ u Slavonskom Brodu obitelj Kanceljak i Mišerić iz Zagrebačke nadbiskupije.

Na završetku pričesti Dominik Blaževac i Silvija Ježić-Knežević zapjevali su himnu susreta „U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani!“, a zbor i hodočasnici su prihvatili i pjevali zajedno s izvođačima. Na samom kraju uslijedile su hrvatska himna „Lijepa naša domovino“ te „Zdravo Djevo“.

Prije misnoga blagoslova nazočnima se obratio i mons. Ivo Martinović, požeški biskup i predsjednik Vijeća HBK-a za život i obitelj te predsjednik Odbora HBK-a za obiteljska savjetovališta pri Vijeću HBK-a za život i obitelj. I on je ohrabrio sve hrvatske obitelji da ne prezaju pred suvremenim trendovima usmjerenim protiv obitelji nego da se uzdaju u Božju pomoć i zagovor Nebeske Majke. Zahvalio je Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji na čelu s mons. Hranićem na domaćinstvu i vlč. dr. Pavlu Mikulčiću, predsjedniku Organizacijskog odbora 5. Nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, kao i dr. Petru Krešimiru Hodžiću, voditelju Ureda HBK za život i obitelj, zatim pjevačima, sviračima, volonterima, svim službama koje su bile na raspolaganju, svima…

Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji održan 19. i 20. rujna u Osijeku i u Aljmašu, a zaključen ovim misnim slavljem bio je vrhunac i završnica pastoralnog ciklusa „Obitelji osoba s invaliditetom u krilu Crkve“ koji je započeo 2022. godine, a kojega su osmislili i animirali Vijeće HBK za život i obitelj, Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom. Domaćinstvo i organizaciju preuzela je Đakovačko-osječka nadbiskupija.

Nakon misnoga slavlja svi sudionici su pozvani na nogometno igralište gdje je tvrtka Pleter pripremila 5.000 porcija graha za okrijepu hodočasnika, a tamburaški sastav Berde Bande je upotpunio štimung pravog slavonskog slavlja, veselja i zahvalnosti.

Sat vremena prije euharistijskog slavlja molitveni program animirali su predstavnici pojedinih nadbiskupija moleći Gospinu krunicu s razmatranjima. Molili su: Ivana Šlezak iz Varaždinske biskupije; Antonia Malenica iz Šibenske biskupije; Ana Bašić iz Križevačke eparhije; Anton Matić iz Krčke biskupije; Ruža Miletić iz Gospićko-senjske biskupije i obitelj Šime i Vesne Smokrović iz Zadarske biskupije.

Svi sudionici su po dolasku u Aljmaš dobili prigodne šalove s logom susreta i vodiče za praćenje misnoga slavlja, a na raspolaganju im je bilo 50 volontera među kojima i medicinske sestre Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara. Prije misnoga slavlja preč. Gašparović pozdravio je i sve predstavnike državnih i lokalnih vlasti te druge uglednike te zahvalio svima koji su pridonijeli organizaciji, kao i medijskim djelatnicima za praćenje Susreta.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA