U župi Gabela Polje održano zborovanje dječjih zborova Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije

GABELA POLJE – U župi Presvetoga Trojstva u Gabela Polju održano je zborovanje dječjih zborova Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, koje je okupilo petnaest dječjih zborova iz različitih župa. Susret je protekao u znaku pjesme, radosti, zajedništva i prijateljstva, a posebno je istaknuta važnost dječjega glasa i sudjelovanja najmlađih u životu župnih zajednica.

Zborovanje je započelo zajedničkom pjesmom „Kriste, u tvoje ime“, nakon čega je uslijedila pozdravna riječ i dobrodošlica.

Pozdravnu riječ okupljenima uputio je generalni vikar dviju biskupija don Nikola Menalo. Nakon toga prigodni nagovor na temu „Zbor je mala Crkva!“ održao je don Luka Cvitanović, župni vikar katedralne župe u Mostaru i voditelj katedralnih zborova. U svome nagovoru govorio je o značenju zajedništva, služenja i pjesme u životu Crkve, potaknuvši djecu da svojim darovima i radošću budu svjedoci vjere.

Središnji dio susreta bilo je predstavljanje petnaest dječjih zborova, koji su se redom predstavili po jednom skladbom. Program je otvorio Dječji zbor Župe Presvetoga Srca Isusova iz Potoka – Bijeloga Polja, koji je nastupio s pjesmom „Molitvama, evo, smo hvalu Tebi dali“. Slijedili su zbor „Regnum angelorum“ iz župe Gorica-Struge sa skladbom „Anđele čuvaru mili“, zbor „Plavi anđeli“ iz Studenaca s pjesmom „Kako da te ne volim!“ te zbor „Modra rijeka“ iz Stoca, koji je izveo istoimenu skladbu.

Domaćine, Dječji zbor župe Presvetoga Trojstva „Isusova radost“ iz Gabela Polja, predstavilo je dvadesetak članova skladbom „Glasnik velikoga Kralja“. Nakon njih nastupio je Komorni sastav „Dekalog“ iz Gabele s pjesmom „Ne boj se!“, a potom zbor „Leptiri“ iz mostarske župe sv. Mateja apostola i evanđelista sa skladbom „Silan Bog“.

U nastavku programa predstavili su se i zborovi „Anđeli sv. Ivana“ i „Gloria“ iz župe sv. Ivana apostola i evanđelista u Mostaru, koji su izveli pjesme „Krist na žalu“ i „Evo me još jednom još“. Zbor župe sv. Ilije Proroka iz Tihaljine predstavio se skladbom „Odlučio sam slijediti Krista“, dok je Dječji zbor župe Gospe od Zdravlja iz Neuma izveo pjesmu „Glasnik velikoga Kralja“.

Dječji zbor župe sv. Tome apostola iz Mostara, „Blizanac“, nastupio je s pjesmom „Ti si moje sve“, a potom je na red došao katedralni dječji zbor „Slavuj“, koji je uz glazbenu pratnju Katedralnog tamburaškog orkestra izveo skladbu „Kakav prijatelj je Isus“. Program su nastavili zbor „Ilijini anđeli“ iz Kruševa sa skladbom „Silan Bog“ te, kao posljednji, Dječji zbor župe Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Dračeva s pjesmom „Cvijeće za Mariju“.

Nakon predstavljanja svih zborova uslijedila je završna riječ, u kojoj je upućena zahvalnost svoj djeci, voditeljima, svećenicima, časnim sestrama, roditeljima i svima koji su sudjelovali u pripremi i organizaciji susreta.

Na završetku službenoga dijela programa ponovno se okupljenima obratio generalni vikar don Nikola Menalo, koji je zborovima i njihovim voditeljima uručio zahvalnice za sudjelovanje. Susret je potom nastavljen u ozračju zajedništva i druženja uz prigodnu zakusku pripremljenu za sve sudionike.

Dječji glasovi ispunili su župnu crkvu radošću i pokazali kako pjesma može povezati različite zajednice i biti lijep način slavljenja Boga i svjedočenja zajedništva Crkve.

Izvor: Crkva na kamenu