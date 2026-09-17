BiH

Susret bogoslova Hercegovačke franjevačke provincije i njihovih roditelja u Masnoj Luci

17. rujna 2026.

Foto: https://franjevci.info/

MASNA LUKA – U Franjevačkoj kući u Masnoj Luci u nedjelju 13. rujna 2026. održan je susret bogoslova Hercegovačke franjevačke provincije i njihovih roditelja.
Euharistijsko slavlje tom prigodom predslavio je provincijal fra Jozo Grbeš uz koncelebraciju pomoćnog odgojitelja fra Renata Galića. Nakon svete mise provincijal Grbeš i fra Renato uputili su roditeljima nekoliko prigodnih riječi, zahvalivši im na daru njihovih sinova i ohrabrivši ih na putu njihova poziva.
Potom je bogoslov fra Mate Tadić roditeljima približio svakodnevni život na bogosloviji, kao i općeniti franjevački put formacije, dok je bogoslov fra Stipe Iličić uputio roditeljima poruku ohrabrenja, podsjetivši ih na važnost njihove blizine i molitve za njihove sinove.
Susret je nastavljen zajedničkim ručkom, tijekom kojega su roditelji imali priliku međusobno se upoznati, razgovarati i zbližiti.

Izvor: Crkva na kamenu/https://franjevci.info/

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