Objavljen dokument „Živite po Duhu“ novi program priprave za sakrament potvrde u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji

Mostarsko-duvanjska i Trebinjsko-mrkanska biskupija dobile su cjelovit i suvremeno koncipiran program župne kateheze za pripravu krizmanika. Dokument biskupa Petra Palića „Živite po Duhu“ donosi dvogodišnji put priprave u VIII. i IX. razredu osnovne škole, a sakrament potvrde tako se ponovno redovito vraća u završni razred osnovne škole.

U izdanju Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije objavljen je dokument „Živite po Duhu – Temeljna polazišta, struktura i dvogodišnji plan i program župne kateheze za pripravu na sakrament svete potvrde“, autora mostarsko-duvanjskog biskupa i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Petra Palića. Publikacija na 92 stranice donosi teološka, pastoralna i katehetska polazišta te detaljno razrađen program priprave za krizmanike.

Riječ je o značajnom pastoralnom iskoraku za obje biskupije u Hercegovini. Potreba za zajedničkim i jasno oblikovanim programom priprave osjećala se dulje vrijeme, a novo izdanje prvi put na jednom mjestu povezuje teološko razumijevanje sakramenta potvrde, suvremena načela kateheze, organizaciju priprave te konkretne sadržaje za rad s mladima. Sam dokument pritom je zamišljen kao početak šire obnove župne kateheze, uz daljnju izradu katehetskih materijala i pomagala za katehete.

Posebnost novoga programa jest dvogodišnja priprava koja započinje u VIII., a nastavlja se u IX. razredu osnovne škole. Time se sakrament potvrde, koji se posljednjih godina redovito slavio u prvom razredu srednje škole, ponovno smješta u završno razdoblje osnovnoškolskog odgoja. Dokument tu odluku veže uz pastoralno iskustvo biskupija: posljednje dvije godine osnovne škole pokazuju se kao prikladno vrijeme za sustavniji rast u vjeri, postupno uključivanje mladih u liturgijski i zajedničarski život župe te odgovorniju pripravu za primanje sakramenta.

Takvo pomicanje dobi ima i širu pastoralnu logiku. Završetak osnovne škole predstavlja životno razdoblje u kojem su mladi još snažno povezani s vlastitom župom, obitelji i sredinom u kojoj su odrasli. Ulaskom u srednju školu njihov se životni ritam često bitno mijenja: dio učenika putuje ili odlazi u druga mjesta, nastaju nove školske obveze, mijenjaju se prijateljski krugovi i svakodnevne navike. Dvogodišnja priprava tijekom VIII. i IX. razreda omogućuje Crkvi da upravo u osjetljivom razdoblju adolescencije prati mlade dok oblikuju svoj identitet i donose prve ozbiljnije odluke.

Istodobno, raniji termin potvrde ne polazi od pretpostavke da su četrnaestogodišnjaci već postigli neku dovršenu „zrelost u vjeri“. Upravo suprotno, dokument snažno ističe da je potvrda Božji dar koji čovjeka osnažuje za daljnji rast, a ne priznanje za već postignutu kršćansku zrelost. Sakrament treba otvoriti novu etapu vjerničkog života i snažnije uključivanje u Crkvu.

U tome se vidi i jedna od najvažnijih vrijednosti novoga programa. Težište se pomiče sa samoga „dana krizme“ na put koji vodi prema Kristu i nastavlja se nakon sakramenta. Cilj priprave nije gomilanje vjerskih podataka niti svoditi katehezu na provjeravanje naučenoga. Dokument izričito naglašava praćenje rasta u vjeri, odgovornosti, molitvenom i sakramentalnom životu te uključenosti u župnu zajednicu. Znanje ostaje važno, ali treba postupno postati osobno uvjerenje i način života.

Program je zato izrazito kristocentričan, kerigmatski i katekumenski nadahnut. Polazi od stvarnoga života mladih, njihovih pitanja i traženja, a zatim ih vodi prema Evanđelju. Među pitanjima koja otvaraju kateheze nalaze se ona koja mladi doista postavljaju: Tko sam ja? Kako donositi dobre odluke? Što je prava ljubav? Kako prepoznati Božju volju? Koje je moje mjesto u Crkvi?

Sadržaji pritom pokazuju da autor programa ozbiljno uzima svijet u kojem današnji adolescenti žive. Uz temeljne sadržaje vjere obrađuju se prijateljstvo, obitelj, sukobi i pomirenje, snaga riječi, osobni identitet i digitalni svijet. U IX. razredu slijede teme slobode i odgovornosti, savjesti, životnih vrijednosti i razlučivanja Božje volje, zatim sustavan govor o Duhu Svetom i sakramentu potvrde, ali i teme emocija, ljubavi i zaljubljenosti, muškoga i ženskoga identiteta, čistoće srca, svetosti, mjesta mladih u Crkvi, njihova svjedočenja u društvu i životnoga poziva.

Svaki katehetski susret ima prepoznatljivu strukturu: započinje životnim pitanjem, nastavlja se biblijskim tekstom i jasnim ciljevima, donosi temeljni evanđeoski navještaj, završava molitvom te predviđa konkretne odgojno-obrazovne ishode. Takav okvir daje sigurnost katehetama, a istodobno ostavlja dovoljno prostora za kreativnost i prilagodbu različitim župnim okolnostima.

Važna novost jest i snažnije uključivanje roditelja, kumova i cijele župne zajednice. Roditelji se promatraju kao prvi odgojitelji u vjeri, kum kao osoba koja mladoga čovjeka prati i nakon slavlja potvrde, dok župa treba postati stvarni prostor pripadnosti, molitve, liturgije, služenja i zajedništva.

Dokument „Živite po Duhu“ tako nadilazi okvire običnog nastavnog plana. Predstavlja pokušaj da se priprava za potvrdu ponovno smjesti u njezin pravi crkveni kontekst: susret s Kristom, život iz dara Duha Svetoga i postupno preuzimanje vlastitoga mjesta u Crkvi.

Možda je upravo u tome najvažnija poruka novoga izdanja. Uspjeh programa neće se mjeriti samo uredno održanim susretima ni brojem odgovora koje krizmanik zna izreći, nego time hoće li nakon potvrde ostati uz euharistiju i Božju riječ, prepoznati župu kao svoju zajednicu, služiti drugima i imati hrabrosti živjeti Evanđelje u obitelji, školi i društvu. To je ujedno i kriterij koji je sam dokument postavio pred cijelu mjesnu Crkvu.

Novi program stoga predstavlja vrijedan i dobro promišljen doprinos obnovi pastorala mladih u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, dovoljno sadržajno čvrst da osigura zajednički smjer, a dovoljno pastoralno otvoren da u središtu ostane konkretan mladi čovjek i njegov hod s Kristom.

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Izvor: Crkva na kamenu