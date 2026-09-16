U Mostaru održana Svećenička skupština – predstavljen novi program priprave za sakrament svete potvrde

MOSTAR – U Biskupijskom pastoralnom centru u Mostaru, 16. rujna 2026., održana je Svećenička skupština Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, na kojoj je predstavljen novi dokument “Živite po Duhu” te razgovarano o obnovi i konkretnom načinu priprave kandidata za sakrament svete potvrde.

Svećenička skupština okupila je svećenike i redovnike s pastoralnim djelovanjem u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji. Skupštinu je organizirao Biskupski ordinarijat Mostar, a središnja tema bila je obnova dosadašnjeg načina priprave za sakrament svete potvrde.

Nakon uvodnog pozdrava svima svećenicima i redovnicima generalnog vikara don Nikole Menala, biskup Petar Palić predstavio je novi okvir priprave za sakrament svete potvrde te pojasnio razloge promjena koje će se postupno uvoditi u župama dviju biskupija.

Biskup je na početku istaknuo kako se novim Programom želi sačuvati sve ono vrijedno iz dosadašnje priprave krizmanika, osobito ozbiljnost pouke i poznavanje temeljnih sadržaja vjere, ali istodobno pomoći mladima da stečeno znanje snažnije povežu s Kristom, molitvom, sakramentima i životom župne zajednice.

Govoreći o dosadašnjem iskustvu, podsjetio je na priručnik Primi pečat Dara Duha Svetoga i poznata 282 pitanja i odgovora, preko kojih su mnoge generacije upoznale temeljne istine katoličke vjere. Naglasio je, međutim, kako priprava za potvrdu ne smije biti svedena na učenje i provjeravanje gradiva neposredno prije slavlja sakramenta. Cilj je dvogodišnjega hoda pomoći mladom čovjeku da dublje upozna Krista, raste u molitvi, oblikuje savjest te postupno otkriva svoje mjesto i odgovornost u Crkvi.

Biskup je posebno obrazložio odluku da se sakrament potvrde redovito slavi u IX. razredu osnovne škole. Završetak osnovne škole još je vrijeme kada su mladi snažnije povezani sa svojom župom, obitelji i sredinom u kojoj odrastaju, dok se prelaskom u srednju školu njihov životni ritam znatno mijenja. Dvogodišnja priprava u VIII. i IX. razredu tako dobiva svoju prirodnu cjelinu, a mladi u novu etapu školovanja ulaze osnaženi sakramentom potvrde i iskustvom ozbiljnijega života u župnoj zajednici.

Temelj novoga pristupa jest dokument Živite po Duhu. Temeljna polazišta, struktura i dvogodišnji plan i program župne kateheze za pripravu na sakrament svete potvrde. Biskup je pojasnio da taj dokument predstavlja trajni zajednički okvir priprave, dok su sadašnji priručnik za katehete i knjižice za krizmanike VIII. i IX. razreda privremena radna pomagala. Njihova primjena tijekom pastoralne godine omogućit će da se, na temelju iskustva župnika, vjeroučitelja i kateheta, materijali dodatno dorade.

U Programu posebno mjesto zauzima „Temeljna baština katoličke vjere“, koja obuhvaća molitve, temeljne istine vjere, sakramente, zapovijedi, sadržaje Svetoga Pisma i liturgijskoga života. Time se želi osigurati da ozbiljnost znanja ostane sastavni dio priprave, ali da se ono postupno povezuje s vjerom koja se slavi i živi.

Biskup se osvrnuo i na župe u kojima se potvrda, zbog maloga broja kandidata, slavila svake druge godine. Takva praksa može ostati ondje gdje postoje opravdani pastoralni razlozi, ali priprava mladih treba biti redovita svake godine. „Slavlje može biti svake druge godine, dok priprava traje redovito iz godine u godinu“, istaknuo je.

Govoreći o odnosu školskoga vjeronauka i župne kateheze, naglasio je kako se oni međusobno nadopunjuju. Školski vjeronauk mladima pruža sustavno znanje o vjeri, dok župna kateheza omogućuje da ono što uče postane iskustvo konkretne crkvene zajednice kroz molitvu, liturgiju, sakramente i zajedništvo.

Posebno je upozorio da se pastoralne odluke o potvrdi ne mogu ravnati prema organizaciji obiteljskih proslava. Razumljivo je, kazao je, da obitelji žele na vrijeme znati termine i dostojno obilježiti taj dan, zbog čega će se termini nastojati određivati dovoljno rano. Ipak, redoslijed mora ostati jasan: najprije sakrament i priprava za sakrament, a zatim sve ono što prati obiteljsko slavlje.

Na kraju je biskup pozvao svećenike da iskustvima iz svojih župa pridonesu daljnjoj doradi programa i pomagala. Naglasio je da jedan program ne može riješiti sve poteškoće pastorala mladih, ali Crkva može odgovorno oblikovati vrijeme koje s njima provodi.

„Želimo sačuvati ozbiljnost pouke u vjeri i istodobno pomoći mladima da ono što uče sve više povezuju s Kristom, molitvom, sakramentima, Crkvom i vlastitim životom“, zaključio je biskup Palić.

Dokument “Živite po Duhu – Temeljna polazišta, struktura i dvogodišnji plan i program župne kateheze za pripravu na sakrament svete potvrde” predstavio je dr. sc. don Marko Šutalo, pri čemu su iznesena temeljna pastoralna i katehetska polazišta novog programa te konkretna pitanja provedbe dokumenta. Govorilo se o organizaciji skupina i rasporedu susreta, početku dvogodišnje priprave za učenike VIII. razreda, kao i o prijelaznom razdoblju za učenike IX. razreda.

Nakon predstavljanja dokumenta i plana provedbe uslijedio je razgovor, tijekom kojega su svećenici mogli iznijeti pitanja, primjedbe i prijedloge iz vlastitoga pastoralnog iskustva. Program skupštine predvidio je i vrijeme za razmjenu iskustava među svećenicima.

Na kraju susreta upućene su završne riječi i molitva, čime je zaključena Svećenička skupština.

Izvor: Crkva na kamenu