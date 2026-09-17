Četvrto cjelonoćno euharistijsko klanjanje u župi Gorica-Struge

GORICA-STRUGE – U subotu, 12. rujna 2026., župna zajednica Gorica-Struge još jednom imala posebnu milost, provesti noć u molitvi, klanjanju i bdjenju pred Isusom, prisutnim u Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Od 21 sat započeli su svečanim, zajedničkim klanjanjem pod kojim su posebno molili za nova duhovna zvanja, sve potrebe ove župe, biskupije i Crkve ali i za sve naše potrebe, kao i za djecu, srednjoškolce i studente da Gospodin blagoslovi njihovu novu školsku i akademsku godinu. Klanjanje je ovoga puta svojim glasom i pjesmom obogatio bend Frame iz Mostara, koji su zajedno s ostalim vjernicima, pjesmom častili Boga, te usmjerili naša srca da se što bolje saberemo pred Njim.

Nakon klanjanja i blagoslova s Presvetim Sakramentom uslijedilo je cjelonoćno bdjenje.

U tišini noći, uz molitvu i pjesmu, imali smo priliku otvoriti svoja srca Gospodinu, zahvaliti mu za sve što nam daruje, ali i predati mu svoje brige, radosti, obitelji, prijatelje, naše nakane i sve ono što nosimo duboko u srcu. Prekrasno je bilo doživjeti i vidjeti kako je crkva ispunjena pobožnim vjernicima. Kako su dumo, ministranti i djeca oko Krista i njegova oltara. Kako se uz naše mlade odazvao i lijep broj mladih iz drugih župa.

Župnik don Tomislav Rajič zahvalio je bendu Frame Mostar na pjevanju, te fra Tomislavu Crnogorcu i don Gabrijelu Pavloviću koji su bili na raspolaganju za svetu ispovijed.

Svaki dolazak, svaka izmoljena molitva i svaka tišina pred Presvetim bili su jedan mali dar Isusu. Hvala svima koji su na bilo koji način obogatili ovu večer i molili na sve navedene nakane. Neka dobri Bog ispuni svaku našu molitvu.

Neka nas ovaj susret ne ostavi samo u lijepom sjećanju, nego neka nas potakne da i u svakodnevnom životu češće zastanemo, utišamo sve oko sebe i pronađemo vrijeme za Onoga koji nas uvijek čeka.

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupa-goricastruge.com/