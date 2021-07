IV. Obiteljski dan na Kupresu

U skladu s dogovorom u Mostaru na 80. redovitom zasjedanju BK BiH, u tijeku su pripreme za obilježavanje IV. Obiteljskog dana na Kupresu, 25. srpnja 2021. Te nedjelje bit će obilježen i Prvi Svjetski dan djedova i baka i starijih osoba.

Prefekt Dikasterija za laike, obitelj i život kardinal Kevin Farrell poslao je dopis predsjedniku Biskupske konferencije BiH kardinalu Vinku Puljiću u vezi s proslavom 1. Svjetskog dana djedova i baka i starijih osoba. Uz dopis su stigli i materijali u vezi sa spomenutim danom koje mogu biti od pomoći svećenicima i drugim pastoralnim djelatnicima u župama:

Poruka pape Franje za 1. Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba Napomene za liturgiju toga dana Pastoralne smjernice Molitva na 1. Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba

U pastoralnim smjernicama između ostaloga stoji: “Ovaj prvi Svjetski dan djedova i baka i starijih osoba slavi se sredinom godine koju je Sveti otac posvetio obitelji na petu godišnjicu apostolske pobudnice Amoris Laetitia. Ovo je namjerni izbor koji proizlazi iz svijesti o tome da starijima – svim starijima, uključujući one koji nisu djedovi i bake – treba obiteljsko okruženje u kojem će živjeti, i kako je potrebno da obitelji postanu svjesne uloge koju imaju prema svojim starijim članovima.”

Biskupskim ordinarijatima je već dostavljen prigodni plakat o proslavi 4. Obiteljskog dana na Kupresu i Prvog Svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba.

Stoga su i naši nad/biskupi, kako piše kard. Puljić, “odlučili dati počasno mjesto lokalnoj proslavi ovoga Dana, kako bismo osigurali da njegova radosna poruka djelotvorno dopre do svakog djeda i bake, čak i do onih najizoliranijih. Imajući ovo na umu, bilo bi posebno dobro domisliti način da, kako se Dan bliži, poruku koja je danas najavljena – ‘Ja sam s tobom u sve dane’ (usp. Mt 28,20) – svako unuče mogne prenijeti svojem vlastitom djedu i baki, a mladi ljudi usamljenim starijim članovima svojih zajednica.

Uz to, bilo bi dobro da svaka župa u nedjelju 25. srpnja posveti jednu od svojih nedjeljnih misa bakama i djedovima i starijima, kao spomendan sv. Joakima i Ane, Isusovog djeda i bake”.

Program slavlja IV. Obiteljskog dana:

Subota, 24. srpnja 2021.

* 19:00 sati – Sveta misa uočnica: predvodi predsjednik Vijeća za obitelj BK BiH mons. Marko Semren

* 20:00 sati – jednosatno klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom

Nedjelja, 25. srpnja 2021.

* 10:00 sati – molitva krunice i prigoda za pristup sakramentu ispovijedi

* 11:00 sati – svečano Euharistijsko slavlje: predvodi kardinal Puljić (pjevaju mladi župe Kupres; nakon popričesne molitve podjela pisanih apostolskih blagoslova brakovima koji obilježavaju 25. ili 50. odnosno 60. obljetnicu braka)

* Nakon Svete Mise neformalno druženje u župnom pastoralnom centru u kripti crkve tijekom kojeg će pjevati etno grupa Čuvarice iz Prozora koje će također animirati liturgijsko pjevanje na misnim slavljima.