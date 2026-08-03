​Obavještavamo sve župljane i vjernike Trebinjsko-mrkanske biskupije te okolnih župa da će se u srijedu, 5. kolovoza 2026., u Biskupijskom svetištu Bezgrješnog Začeća B. D. M. u Hrasnu služiti sveta misa za poginule svećenike u Drugom svjetskom ratu i poraću.

​Svečano misno slavlje započet će u 11 sati.

​Zašto upravo Hrasno?

​U Hrasnu spominjemo i prikazujemo svetu misu za četrnaestoricu svećenika koji su podnijeli mučeničku žrtvu, a koji su rodom iz Hrasna ili su u ovoj župi pastoralno djelovali:

​Don Ante Bakula

​Don Vide Putica

​Don Ilija Tomas

​Don Stanko Čotić

​Don Marijan Vujnović

​Don Nikola Bošnjak

​Don Ante Krešimir Buconjić

​Don Lovro Konjevod

​Don Martin Krešić

​Don Andrija Majić mlađi

​Don Jerko Nuić

​Don Ivan Raguž

​Don Mitar Papac

​Don Ante Zrno

​Pozivamo sve kolege svećenike, vjernike te napose živuću rodbinu nastradalih svećenika da se okupimo u što većem broju i zajedničkom molitvom prikažemo ovu svetu misu za pokoj njihovih duša.

​Neka im Gospodin udijeli vječni pokoj!

Izvor: Crkva na kamenu