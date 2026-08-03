Obavještavamo sve župljane i vjernike Trebinjsko-mrkanske biskupije te okolnih župa da će se u srijedu, 5. kolovoza 2026., u Biskupijskom svetištu Bezgrješnog Začeća B. D. M. u Hrasnu služiti sveta misa za poginule svećenike u Drugom svjetskom ratu i poraću.
Svečano misno slavlje započet će u 11 sati.
Zašto upravo Hrasno?
U Hrasnu spominjemo i prikazujemo svetu misu za četrnaestoricu svećenika koji su podnijeli mučeničku žrtvu, a koji su rodom iz Hrasna ili su u ovoj župi pastoralno djelovali:
Don Ante Bakula
Don Vide Putica
Don Ilija Tomas
Don Stanko Čotić
Don Marijan Vujnović
Don Nikola Bošnjak
Don Ante Krešimir Buconjić
Don Lovro Konjevod
Don Martin Krešić
Don Andrija Majić mlađi
Don Jerko Nuić
Don Ivan Raguž
Don Mitar Papac
Don Ante Zrno
Pozivamo sve kolege svećenike, vjernike te napose živuću rodbinu nastradalih svećenika da se okupimo u što većem broju i zajedničkom molitvom prikažemo ovu svetu misu za pokoj njihovih duša.
Neka im Gospodin udijeli vječni pokoj!
Izvor: Crkva na kamenu