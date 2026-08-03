Najave

Misa za poginule svećenike u Drugom svjetskom ratu i poraću

3. kolovoza 2026.
​Obavještavamo sve župljane i vjernike Trebinjsko-mrkanske biskupije te okolnih župa da će se u srijedu, 5. kolovoza 2026., u Biskupijskom svetištu Bezgrješnog Začeća B. D. M. u Hrasnu služiti sveta misa za poginule svećenike u Drugom svjetskom ratu i poraću.
​Svečano misno slavlje započet će u 11 sati.

​Zašto upravo Hrasno?

​U Hrasnu spominjemo i prikazujemo svetu misu za četrnaestoricu svećenika koji su podnijeli mučeničku žrtvu, a koji su rodom iz Hrasna ili su u ovoj župi pastoralno djelovali:
Don Ante Bakula
​Don Vide Putica
​Don Ilija Tomas
​Don Stanko Čotić
​Don Marijan Vujnović
​Don Nikola Bošnjak
​Don Ante Krešimir Buconjić
​Don Lovro Konjevod
​Don Martin Krešić
​Don Andrija Majić mlađi
​Don Jerko Nuić
​Don Ivan Raguž
​Don Mitar Papac
​Don Ante Zrno
 
​Pozivamo sve kolege svećenike, vjernike te napose živuću rodbinu nastradalih svećenika da se okupimo u što većem broju i zajedničkom molitvom prikažemo ovu svetu misu za pokoj njihovih duša.
​Neka im Gospodin udijeli vječni pokoj!
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Izvor: Crkva na kamenu

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