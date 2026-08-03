Don Mile Miljko proslavio dijamantni svećenički jubilej

MOSTAR – Don Mile Miljko, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, proslavio je u crkvi Gospe od Anđela na njezin blagdan, 2. kolovoza, u svome rodnom mjestu Jasenici kod Mostara, dijamantni svećenički jubilej. Svečano misno slavlje predvodio je vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić u koncelebraciji više svećenika.

Na početku svete mise izraze dobrodošlice slavljeniku don Mili, nadbiskupu Vukšiću i ostalim nazočnim svećenicima i vjernicima uputio je župnik župe sv. Petra i Pavla u Mostaru fra Mario Knezović.

Govoreći o blagdanu Gospe od Anđela, nadbiskup Vukšić je istaknuo kako je osnovna poruka ovoga blagdana poniznost pred glasom nebeskim: „Mi se često nalazimo u stanju koje se dade usporediti sa stanjem Blažene Djevice Marije. Zbunjeni smo Božjom blizinom. Zbunjeni smo iznad svega jer se osjećamo nedostojnima slušati Riječ Božju, slaviti sakramente Božje prisutnosti i biti u blizini svetoga. S jedne strane, to je golema čast i privilegij za nas kršćane, s druge strane veliki zavjet osobito u onoj mjeri u kojoj kršćanin želi osjećati poniznost. Bez obzira koliko je to netko u vlastitome životu ostvario, pa čak i svetost, bez obzira koliko je dobrota prepoznatljivi znak nečijega života, ponizan vjernik se uvijek osjeća nedostojan, zbunjen, smeten, kao Blažena Djevica Marija pred glasom Anđela s nebesa.“

Tumačeći svećeničku službu naglasio je kako u njoj ništa nije ljepše od svagdanje blizine svetoga, svagdanjega slušanja Riječi Božje i svagdanjega slavljenja sakramenata Božje prisutnosti, a istovremeno je upravo to i najteže u svećeničkoj službi „jer u mjeri u kojoj svećenik želi biti ponizan i sluga Riječi Božje i sredstvo Božjega milosrđa i posrednik Božjih blagoslova, mora se poput Mojsija na svetoj Gori osjećati nedostojnim toga tla, nedostojnim uloge i poslanja na koje ga je dragi Bog izabrao i poslao među svoj narod.“

Zahvaljujući za šest desetljeća službe ovoga Božjega svećenika don Mile, povjerio je sve okupljene zaštiti i zagovoru Gospe od Anđela, kao i svim anđelima čuvarima, voditeljima naroda Božjega kroz povijest prema njezinu svršetku i našega uskrsnuća i života vječnoga.

Na kraju svete mise nadbiskupu Vukšiću za prisutnost u ovome mjestu zahvalio je župnik fra Mario i uime fratara iz franjevačkoga samostana u Mostaru čestitao slavljeniku don Mili. Uime biskupa Petra Palića obratio se generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije don Nikola Menalo. Nakon njega čestitku je uime rodbine don Mili izrekao njegov rođak.

Don Mile Miljko rođen je 20. rujna 1942. u Jasenici kod Mostara koja teritorijalno pripada župi sv. Petra i Pavla u Mostaru. Osnovnu četverogodišnju školu pohađao je u Jasenici, a nižu gimnaziju u Mostaru. Prvu godinu klasične gimnazije završio je u Biskupijskome sjemeništu u Dubrovniku, a ostale tri godine u Nadbiskupijskome sjemeništu u Zagrebu. Filozofsko-teološki studij završio je na Katoličkome bogoslovom fakultetu u Zagrebu. Za đakona Mostarsko-duvanjske biskupije zaredio ga je zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Šeper, 23. ožujka 1966., u Zagrebu, a za svećenika mostarski biskup Petar Čule, 29. lipnja 1966., u Kruševu kod Mostara.

Bio je duhovni pomoćnik i studentski dušobrižnik u zagrebačkoj Župi sv. Blaža, a kasnije je imenovan župnim vikarom u Hrasnu. Imenovan je 22. travnja 1968. župnim vikarom u Studencima gdje je ostao dvije godine kada je imenovan župnim vikarom u Župi Šipovača-Vojnići. U toj je Župi djelovao i kao župnik do listopada 1978. kada je poslan za dušobrižnika u Njemačku. Ondje je vodio Hrvatsku katoličku misiju u Göppingenu, u Biskupiji Rottenburg-Stuttgart, a zatim i Hrvatsku katoličku misiju u Hamelnu, u Biskupiji Hildesheim. Ondje je ostao do 30. ožujka 2008. kad je umirovljen nakon čega se vratio iz Njemačke i nastanio u Zagrebu.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA