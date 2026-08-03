Program devetnice i proslave Velike Gospe u Mostaru

Devetnica Velikoj Gospi na Gospinu trgu u Mostaru: Devet dana molitve i priprave za najveću marijansku svetkovinu.
Mostarska katedrala Marije Majke Crkve i ove godine poziva vjernike na Devetnicu Velikoj Gospi, koja će se održavavati od četvrtka 6. do petka 14. kolovoza 2026. na Gospinu trgu ispred prvostolnice – katedrale Marije Majke Crkve u Mostaru.
Svake večeri krunica i prigoda za svetu ispovijed započinju u 19:30 sati, dok će sveta misa biti slavljena u 20 sati. Devetnica je prilika da se vjernici kroz molitvu, sakrament pomirenja i euharistiju duhovno priprave za svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo – Veliku Gospu.
Tijekom devetnice misna slavlja predvodit će:
- Četvrtak, 6. kolovoza – don Mato Puljić
- Petak, 7. kolovoza – don Goran Košić
- Subota, 8. kolovoza – don Nikola Menalo
- Nedjelja, 9. kolovoza – don Zvonimir Rezo
- Ponedjeljak, 10. kolovoza – don Ante Jukić
- Utorak, 11. kolovoza – don Tomislav Čarapina
- Srijeda, 12. kolovoza – don Pero Milićević
- Četvrtak, 13. kolovoza – don Josip Ćule
- Petak, 14. kolovoza – don Josip Galić
Svečano misno slavlje na svetkovinu Velike Gospe, 15. kolovoza, s početkom u 20 sati, na Gospinu trgu predvodit će mostarsko-duvanjski biskup mons. Petar Palić.
Velika Gospa jedna je od najvažnijih marijanskih svetkovina u Katoličkoj Crkvi, kada vjernici slave vjeru da je Blažena Djevica Marija dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu. Devetnica koja prethodi ovoj svetkovini poziv je na obraćenje, molitvu i obnovu vjere, a zajedničko okupljanje na Gospinu trgu svake godine svjedoči snažnoj pobožnosti Mostaraca i brojnih hodočasnika prema Nebeskoj Majci.
Izvor: Crkva na kamenu