Program devetnice i proslave Velike Gospe u Mostaru

Devetnica Velikoj Gospi na Gospinu trgu u Mostaru: Devet dana molitve i priprave za najveću marijansku svetkovinu.

Mostarska katedrala Marije Majke Crkve i ove godine poziva vjernike na Devetnicu Velikoj Gospi, koja će se održavavati od četvrtka 6. do petka 14. kolovoza 2026. na Gospinu trgu ispred prvostolnice – katedrale Marije Majke Crkve u Mostaru.

Svake večeri krunica i prigoda za svetu ispovijed započinju u 19:30 sati, dok će sveta misa biti slavljena u 20 sati. Devetnica je prilika da se vjernici kroz molitvu, sakrament pomirenja i euharistiju duhovno priprave za svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo – Veliku Gospu.

Tijekom devetnice misna slavlja predvodit će:

Četvrtak, 6. kolovoza – don Mato Puljić

Petak, 7. kolovoza – don Goran Košić

Subota, 8. kolovoza – don Nikola Menalo

Nedjelja, 9. kolovoza – don Zvonimir Rezo

Ponedjeljak, 10. kolovoza – don Ante Jukić

Utorak, 11. kolovoza – don Tomislav Čarapina

Srijeda, 12. kolovoza – don Pero Milićević

Četvrtak, 13. kolovoza – don Josip Ćule

Petak, 14. kolovoza – don Josip Galić

Svečano misno slavlje na svetkovinu Velike Gospe, 15. kolovoza, s početkom u 20 sati, na Gospinu trgu predvodit će mostarsko-duvanjski biskup mons. Petar Palić.

Velika Gospa jedna je od najvažnijih marijanskih svetkovina u Katoličkoj Crkvi, kada vjernici slave vjeru da je Blažena Djevica Marija dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu. Devetnica koja prethodi ovoj svetkovini poziv je na obraćenje, molitvu i obnovu vjere, a zajedničko okupljanje na Gospinu trgu svake godine svjedoči snažnoj pobožnosti Mostaraca i brojnih hodočasnika prema Nebeskoj Majci.

Izvor: Crkva na kamenu