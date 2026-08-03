Blagdan Gospe od Anđela svečano proslavljen na Dubravi kod Stoca

Na Dubravi kod Stoca svečano je proslavljen blagdan Gospe od Anđela, koji se tradicionalno obilježava svake godine 2. kolovoza. Svetu misu predslavio je stolački župnik don Gordan Božić, uza sudjelovanje đakona Bože Šutala, koji je rodom iz Dubrave, a danas živi i djeluje u Zagrebu. Na misnom slavlju okupilo se nekoliko desetaka vjernika, među kojima su bili mještani, članovi njihovih obitelji i prijatelji. Na Dubravi danas žive dvije obitelji Šutala, koje su zajedno s ostalim mještanima i gostima pridonijele svečanom ozračju proslave. Nakon svete mise druženje i slavlje nastavljeni su u obiteljskim domovima, u ozračju zajedništva, radosti i zahvalnosti.

Ljiljana Matić