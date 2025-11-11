Najave

Dan crkvene glazbe Mostarsko-duvanjske biskupije

11. studenoga 2025.

Poštovani voditelji i animatori crkvenog pjevanja,
Ured za crkvenu glazbu Mostarsko-duvanjske biskupije organizira Seminar za voditelje i animatore crkvenoga pjevanja Mostarsko-duvanjske biskupije koji će se održati u utorak, 25. studenoga 2025., u pastoralnim prostorijama crkve Dobroga Pastira u Cimu (Mostar), s početkom u 10 sati. Seminar će voditi predstojnik Ureda, don Ivan Marčić, mag. mus. eccl., mag. theol.

Dnevni red

  • 10:00 – Molitveni početak i pozdravi
  • 10:15 – Uvodni nagovor – mons. Petar Palić, biskup
  • 10:35 – Psalmi – opjevana Slava Božja – don Luka Cvitanović
  • 10:50 – Stanka za kavu i osvježenje
  • 11:10 – Psalmi i nepromjenjivi dijelovi mise u božićnom ciklusu liturgijske godine – don Ivan Marčić
  • 11:30 – Radionica – zbor – don Ivan Marčić
  • 12:15 – Diskusija i rasprava
  • 12:45 – Zakuska i druženje

Seminar je zamišljen kao prigoda za razmjenu iskustava, zajedničko učenje i povezivanje svih koji djeluju na području crkvene glazbe, kao i za dobivanje novih glazbenih materijala za liturgijsko pjevanje.
Organizator se raduje susretu sa svim sudionicima i zahvaljuje se na odazivu.
Radi jednostavnije organizacije, moli se sve sudionike da potvrde svoj dolazak putem sljedeće poveznice:
https://forms.gle/BpNYgsCHfUGwgcVU7

Izvor: Crkva na kamenu/https://crkvena-glazba.hr/

Povezane vijesti i objave

Najave

Đakonsko ređenje

11. studenoga 2025.

Pod svetom misom, u subotu 15. studenoga 2025., u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru biskup…

Više
Kultura

Obnovljeni najvrjedniji primjerci iz knjiškog fonda Franjevačke knjižnice Mostar

11. studenoga 2025.

Nakon gotovo dvadeset godina obnove, u Franjevačku knjižnicu Mostar nedavno su vraćeni najstariji primjerci knjiga, objavljeno…

Više