Dan crkvene glazbe Mostarsko-duvanjske biskupije

Poštovani voditelji i animatori crkvenog pjevanja,
Ured za crkvenu glazbu Mostarsko-duvanjske biskupije organizira Seminar za voditelje i animatore crkvenoga pjevanja Mostarsko-duvanjske biskupije koji će se održati u utorak, 25. studenoga 2025., u pastoralnim prostorijama crkve Dobroga Pastira u Cimu (Mostar), s početkom u 10 sati. Seminar će voditi predstojnik Ureda, don Ivan Marčić, mag. mus. eccl., mag. theol.
Dnevni red
- 10:00 – Molitveni početak i pozdravi
- 10:15 – Uvodni nagovor – mons. Petar Palić, biskup
- 10:35 – Psalmi – opjevana Slava Božja – don Luka Cvitanović
- 10:50 – Stanka za kavu i osvježenje
- 11:10 – Psalmi i nepromjenjivi dijelovi mise u božićnom ciklusu liturgijske godine – don Ivan Marčić
- 11:30 – Radionica – zbor – don Ivan Marčić
- 12:15 – Diskusija i rasprava
- 12:45 – Zakuska i druženje
Seminar je zamišljen kao prigoda za razmjenu iskustava, zajedničko učenje i povezivanje svih koji djeluju na području crkvene glazbe, kao i za dobivanje novih glazbenih materijala za liturgijsko pjevanje.
Organizator se raduje susretu sa svim sudionicima i zahvaljuje se na odazivu.
Radi jednostavnije organizacije, moli se sve sudionike da potvrde svoj dolazak putem sljedeće poveznice:
https://forms.gle/BpNYgsCHfUGwgcVU7
Izvor: Crkva na kamenu/https://crkvena-glazba.hr/