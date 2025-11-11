Dan crkvene glazbe Mostarsko-duvanjske biskupije

Poštovani voditelji i animatori crkvenog pjevanja,

Ured za crkvenu glazbu Mostarsko-duvanjske biskupije organizira Seminar za voditelje i animatore crkvenoga pjevanja Mostarsko-duvanjske biskupije koji će se održati u utorak, 25. studenoga 2025., u pastoralnim prostorijama crkve Dobroga Pastira u Cimu (Mostar), s početkom u 10 sati. Seminar će voditi predstojnik Ureda, don Ivan Marčić, mag. mus. eccl., mag. theol.

Dnevni red

10:00 – Molitveni početak i pozdravi

– Molitveni početak i pozdravi 10:15 – Uvodni nagovor – mons. Petar Palić, biskup

– Uvodni nagovor – mons. Petar Palić, biskup 10:35 – Psalmi – opjevana Slava Božja – don Luka Cvitanović

– Psalmi – opjevana Slava Božja – don Luka Cvitanović 10:50 – Stanka za kavu i osvježenje

– Stanka za kavu i osvježenje 11:10 – Psalmi i nepromjenjivi dijelovi mise u božićnom ciklusu liturgijske godine – don Ivan Marčić

– Psalmi i nepromjenjivi dijelovi mise u božićnom ciklusu liturgijske godine – don Ivan Marčić 11:30 – Radionica – zbor – don Ivan Marčić

– Radionica – zbor – don Ivan Marčić 12:15 – Diskusija i rasprava

– Diskusija i rasprava 12:45 – Zakuska i druženje

Seminar je zamišljen kao prigoda za razmjenu iskustava, zajedničko učenje i povezivanje svih koji djeluju na području crkvene glazbe, kao i za dobivanje novih glazbenih materijala za liturgijsko pjevanje.

Organizator se raduje susretu sa svim sudionicima i zahvaljuje se na odazivu.

Radi jednostavnije organizacije, moli se sve sudionike da potvrde svoj dolazak putem sljedeće poveznice:

https://forms.gle/BpNYgsCHfUGwgcVU7

Izvor: Crkva na kamenu/https://crkvena-glazba.hr/