Predstavljanje knjige „Izvješće mons. Josepha Patricka Hurleyja o religijskim prilikama u Jugoslaviji od veljače 1946. do veljače 1947.“

U organizaciji ogranka Matice hrvatske u Stocu, Grada Stoca i Biskupijskog centra Sarsenterum, u utorak 10. studenog 2026. s početkom u 18 sati u prostorijama spomenutog Centra u Stocu održat će se predstavljanje knjige vlč. Bojana Ivešića „Izvješće mons. Josepha Patricka Hurleyja o religijskim prilikama u Jugoslaviji od veljače 1946. do veljače 1947.“

O knjizi će govoriti: biskup emeritus Ratko Perić, generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru Marko Babić te sam autor.

Predstavljanje, koje će glazbeno animirati Tomislav i Danijel Perić, moderirat će Andrea Perić.

U ovoj se povijesnoj studiji javnosti prvi put prezentiraju dokumenti iz Vatikanskoga arhiva koji su plod diplomatske djelatnosti američkoga nadbiskupa Josepha Patricka Hurleyja koji je u razdoblju od siječnja 1946. do prosinca 1952. bio na službi regenta (obnašatelj dužnosti nuncija) Apostolske nuncijature u komunističkoj Jugoslaviji. Posebnu pozornost izaziva arhivska građa u vezi s montiranim sudskim procesima zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu, mostarsko-duvanjskom biskupu Petru Čuli i njegovu suradniku don Mati Nuiću, kojima je mons. Hurley i osobno nazočio, te osvrti na procese koji su vođeni protiv banjolučkog svećenika vlč. Nikole Bilogrivića i istaknutog laika Felixa Niedzielskoga.

Vlč. Bojan Ivešić (Zavidovići, 1990.) svećenik je Vrhbosanske nadbiskupije, crkveni povjesničar koji je nedavno doktorirao na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, a trenutno je na službi generalnoga tajnika Biskupske konferencije BiH.

Izvor: Crkva na kamenu