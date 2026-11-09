Susret voditelja i animatora liturgijskog pjevanja u Međugorju

U organizaciji Ureda za crkvenu glazbu Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, u subotu, 14. studenoga 2026., u prostorijama župe sv. Jakova Apostola u Međugorju održat će se susret voditelja i animatora liturgijskog pjevanja.

Susret je namijenjen voditeljima župnih zborova, animatorima liturgijskog pjevanja i svim crkvenim glazbenicima koji žele produbljivati svoja znanja, razvijati glazbene i liturgijske kompetencije te rasti u svojoj službi unutar crkvene zajednice.

Program susreta započinje okupljanjem u 9 sati, nakon čega slijede molitveni početak i pozdravi domaćina. Središnji dio prijepodnevnog programa bit će posvećen temi ulazne pjesme i njezine liturgijsko-glazbene uloge, koju će predstaviti s. Ivana Džeba. Nakon toga predviđena je zajednička proba pjevanja za euharistijsko slavlje, koje će se u 11 sati slaviti u župnoj crkvi, uz sudjelovanje okupljenih glazbenika na koru.

Nakon misnoga slavlja predviđeni su zajednička zakuska, druženje te predstavljanje novih notnih materijala.

Ovakvi susreti predstavljaju vrijedan doprinos trajnoj formaciji crkvenih glazbenika, ne samo u stručnom i glazbenom, nego i u duhovnom i liturgijskom pogledu. Posebno je važna mogućnost razmjene iskustava, zajedničkoga promišljanja o službi liturgijskog pjevanja te praktičnoga rada koji pridonosi kvalitetnijem oblikovanju glazbe u liturgijskim slavljima.

Susret je otvoren i crkvenim glazbenicima izvan hercegovačkih biskupija koji žele sudjelovati u zajedničkom učenju, molitvi i izgradnji zajedništva.

Organizatori mole zainteresirane da svoj dolazak potvrde putem prijavnog obrasca .

Susret organizira Ured za crkvenu glazbu Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, a poziv upućuje don Ivan Marčić, biskupijski povjerenik za crkvenu glazbu.