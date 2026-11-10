Predstavljanje knjige prof. dr. Dubravka Turalije „IZMEĐU ŽIVOTINJE I BOŽANSTVA: ljudsko tijelo i organi u Bibliji“ u Mostaru

Hrvatska kulturna zajednica Troplet i Teološko-katehetski institut Sveučilišta u Mostaru s iznimnim zadovoljstvom pozivaju Vas na predstavljanje nove knjige profesora Dubravka Turalije pod naslovom IZMEĐU ŽIVOTINJE I BOŽANSTVA: ljudsko tijelo i organi u Bibliji.

Predstavljanje će se održati u četvrtak, 12. studenoga 2026. s početkom u 19,30 sati u Galeriji kraljice Katarine, Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače u Mostaru.

Knjiga donosi zanimljivo i interdisciplinarno promišljanje čovjeka, njegova tijela te cjelokupne duhovne dimenzije unutar biblijskoga konteksta. Kroz duboku simboliku ljudskoga tijela i pojedinih organa autor otvara ključna pitanja o ljudskoj naravi, identitetu te posebnom, uzvišenom mjestu čovjeka na razmeđi između materijalnoga i božanskoga.

O knjizi će govoriti:

• Msgr. dr. Petar Palić, biskup

• Prof. dr. Vajdana Tomić, liječnica

• Prof. dr. Dubravko Turalija, autor

U glazbenom dijelu programa nastupit će Emil Bevanda, Danijel Perić i Tomislav Perić.

O autoru:

Prof. dr. sc. vlč. Dubravko Turalija (rođ. 1977. na Kupresu) svećenik je Vrhbosanske nadbiskupije, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela BiH te redoviti profesor Svetoga pisma Staroga zavjeta na KBF-u u Sarajevu i gostujući profesor u Mostaru. Školovao se u Rimu, Jeruzalemu, Ateni, a doktorirao biblijske znanosti na Američkom katoličkom sveučilištu u Washingtonu D.C.

Radujemo se Vašem dolasku!

Izvor: Crkva na kamenu