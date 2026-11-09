Započela nova Đakonska pastoralna godina u Sarajevu

SARAJEVO – Nova Đakonska pastoralna godina započela je 9. studenoga u Nadbiskupijskome centru za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ u Sarajevu. Na formaciju je stiglo šesnaest đakona iz Vrhbosanske nadbiskupije, Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, Hercegovačke franjevačke provincije te Franjevačke provincije Bosne Srebrene.

Prvi dan formacije započeo je zajedničkom molitvom i međusobnim upoznavanjem sudionika. Voditelj Đakonske pastoralne godine vlč. dr. sc. Ilija Marković predstavio je program te đakonima pružio potrebne organizacijske upute.

O pastoralnom planiranju u župi govorili su ravnatelj Centra vlč. dr. sc. Šimo Maršić i njegova zamjenica Renata Vrdoljak, a nakon teorijskoga dijela održana je praktična radionica.

Dr. sc. don Nikola Menalo održao je predavanje o ulozi župnika u ženidbenim postupcima, tijekom kojega je, oslanjajući se na konkretne primjere i iskustva iz pastoralne prakse, đakonima približio pitanja s kojima će se susretati u službi u svojim mjesnim Crkvama.

U završnome dijelu programa đakoni su se upoznali s temom upravljanja župnim dobrima, nakon čega su rješavali praktične vježbe na temelju materijala koje je pripremio voditelj formacije.

Đakonska pastoralna godina namijenjena je daljnjoj formaciji đakona i pripremi za pastoralnu službu, a Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“, na čelu s ravnateljem vlč. Maršićem, i ove je godine domaćin programa.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA