Vidoštačka kraljica obilježava 30 godina djelovanja

Glazbena skupina „Vidoštačka kraljica“ ove godine obilježava veliki jubilej – 30 godina postojanja i djelovanja. Osnovana je na blagdan sv. Martina prije tri desetljeća, a tijekom godina postala je prepoznatljiv dio duhovnog i kulturnog života Stoca.

Ime je dobila po Vidoštaku, mjestu na ulazu u Stolac, gdje je pronađena spomen-ploča iz 11. stoljeća s likom Gospe Kraljice koja u naručju drži Isusa. Ovaj vrijedni povijesni prikaz ujedno je zaštitni znak i simbol tisućljetne Trebinjske biskupije.

Od osnutka do danas u skupini je sudjelovalo dvadesetak članica koje su svojim glasovima, trudom i predanošću njegovale glazbenu i duhovnu tradiciju. Uz redovito pjevanje na liturgijskim slavljima, članice su sudjelovale i na brojnim kulturnim manifestacijama, humanitarnim akcijama i dobrotvornim priredbama, kako u domovini tako i u inozemstvu.

Temelj njihova djelovanja od samoga početka jest pjesmom slaviti Boga, uljepšati sveta misna slavlja i pronositi Božju slavu. Tri desetljeća ustrajnog rada i zajedništva svjedoče o predanosti članica i ljubavi prema pjesmi i služenju.

Središnja proslava 30. obljetnice održat će se u srijedu, 11. studenoga, u 18 sati, kada će članice glazbene skupine zahvaliti Gospodinu za sve primljene darove i milosti. Tim povodom bit će služena sveta misa, nakon koje će uslijediti i prigodni kratki koncert u crkvi sv. Ilije Proroka u Stocu.

Trideset godina pjesme, zajedništva i služenja Bogu vrijedan je jubilej koji zaslužuje čestitke i zahvalnost. Članicama „Vidoštačke kraljice“ upućujemo iskrene čestitke uz želju da i u godinama koje dolaze nastave istim žarom i radošću pjesmom slaviti Boga.

Ljiljana Matić