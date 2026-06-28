Prezbitersko ređenje u mostarskoj katedrali

U ponedjeljak, 29. lipnja 2026., na svetkovinu svetih Petra i Pavla, u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru s početkom u 11.00 sati, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić predvodit će euharistijsko slavlje tijekom kojega će podijeliti sveti red prezbiterata petorici đakona.

Za prezbitere će biti zaređen kandidat Mostarsko-duvanjske biskupije don Tomislav Čarapina (Župa Presvetoga Srca Isusova – Potoci), te kandidati Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije: fra Jakov Jure Nikolić (Hrvatska katolička misija Zürich), fra Ante Radoš (Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Seonica), fra Danijel Sentić (Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Gradac, Neumski) i fra David Slišković (Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Široki Brijeg).

Pozivamo vjernike na molitvu za ređenike te preporučujemo njihove živote i služenje Gospodinu, kako bi osnaženi milošću svetoga reda vjerno i radosno služili Kristu i njegovoj Crkvi.

Izvor: Crkva na kamenu