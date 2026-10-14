Projekcija filma “Konjic 365”

Pozivamo Vas na promociju filma ”Konjic: 365 dana” koja će se održati u nedjelju, 18. listopada, u župnoj dvorani na Domanovićima, s početkom u 17 sati.

Film je nastao u produkciji udruge i zajednice Nanovo rođeni te donosi svjedočanstva stradanja Hrvata u općini Konjic tijekom Domovinskog rata, kao i iskustvo herojske obrane tri sela: Zaslivlja, Zabrđa i Turije, koja su punih godinu dana bila u potpunom okruženju. Obuhvaćena su i potresna svjedočanstva logoraša, kao i snažan poziv na oprost i pomirenje. Film donosi i svjedočanstva povratnika, koja bude nadu u obnovu života na ovim prostorima.

Kroz serijal Digitalni žrtvoslov hrvatskog naroda u BiH nastoji se očuvati spomen na mučenike i heroje, ali i pozvati na suživot i pomirenje, koji su mogući samo kroz suočavanje s istinom te pokajanje i opraštanje. Ovo je prvi prvi film o Konjičkoj trilogiji sljedeći film je o Trusini, a treći o Klisu.

Radujemo se Vašem dolasku!

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupa-domanovici.com/