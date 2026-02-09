Proslava blagdana bl. Alojzija Stepinca

U župi Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna svečano će se proslaviti blagdan blaženoga Alojzija Stepinca molitvenim programom koji započinje u ponedjeljak, 9. veljače, uoči samoga blagdana. U 18 sati vjernici su pozvani na molitvu krunice i pobožnost blaženom Alojziju Stepincu, nakon čega će se slaviti sveta misa.

Središnja proslava održat će se u utorak, 10. veljače, na sam blagdan blaženoga Alojzija Stepinca. Program započinje u 18 sati pobožnošću blaženom Alojziju, a potom slijedi sveta misa koju će predvoditi fra Jozo Hrkać, župnik i posuški dekan. Tijekom misnog slavlja bit će predstavljeni prvopričenici i krizmanici ove župe.

Vjernicima će biti omogućena i sveta ispovijed prije početka mise, stoga se potiče na pravodobni dolazak i sudjelovanje u ovoj proslavi u čast blaženoga kardinala Stepinca, svjedoka vjere, istine i vjernosti Kristu i Crkvi.

Izvor: Crkva na kamenu