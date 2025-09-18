Proslava sv. Mateja u Mostaru

Župa sv. Mateja u Mostaru proslavit će svoga nebeskoga zaštitnika u nedjelju 21. rujna 2025. Za proslavu patrona župe vjernici će imati priliku duhovno se pripremiti kroz trodnevnicu.

Prvu večer trodnevnice u četvrtak, 18. rujna, bit će i blagoslov djece za početak školske godine. Misno slavlje u 18 sati predvodit će don Ivan Martić. Drugu večer trodnevnice u petak, 19. rujna, svetu Misu predvodi i propovijeda fra Robert Cvitanović. Treću večer trodnevnice, u subotu 20. rujna, misno slavlje predvodi fra Antonio Petric. Sva trojica svećenika su ovogodišnji mladomisnici.

Na svetkovinu sv. Mateja misno slavlje predvodi don Željko Marić, rektor KŠC Petar Barbarić u Travniku.

Izvor: Crkva na kamenu