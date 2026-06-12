Biskup Palić u Studencima: U Srcu Isusovu čovjek pronalazi izvor milosrđa, mira i odmora

STUDENCI – Župa Presvetoga Srca Isusova u Studencima svečano je proslavila župnu svetkovinu u petak, 12. lipnja. Središnje euharistijsko slavlje u dvorištu svetišta Presvetoga Srca Isusova predvodio je mostarsko-duvanjski biskup mons. Petar Palić u suslavlju više svećenika te domaćega župnika don Ivana Perića.

Proslavi patrona prethodila je devetnica tijekom koje su se župljani i hodočasnici kroz molitvu krunice, svetu misu i sakrament pomirenja duhovno pripravljali za svetkovinu. Svake večeri vjernici su sudjelovali u pobožnostima i euharistijskim slavljima, a za ispovijed su bili na raspolaganju domaći i gostujući svećenici.

Na sam dan svetkovine, uz jutarnje svete mise, brojni vjernici okupili su se na središnjem slavlju koje je započelo u 19 sati. Evanđelje je navijestio umirovljeni svećenik iz župe don Ivan Vukšić, dok je liturgijsko pjevanje predvodio župni zbor.

U svojoj homiliji biskup Palić vjernike je pozvao da u Kristu prepoznaju nepresušni izvor Božje ljubavi i milosrđa. Polazeći od simbolike samoga mjesta slavlja, Studenaca, mjesta izvora i žive vode, istaknuo je kako iz probodena Kristova Srca teku „žive vode spasenja“ koje i danas krijepe svakoga čovjeka koji Bogu pristupa sa svojom žeđu, umorom i nadama.

Tumačeći liturgijska čitanja, biskup je naglasio da Božja ljubav nije uvjetovana ljudskim zaslugama, uspjehom ili veličinom. Podsjetio je na riječi iz Knjige Ponovljenoga zakona prema kojima je Bog izabrao svoj narod ne zbog njegove snage ili brojnosti, nego jednostavno zato što ga ljubi. „Bog nas ne ljubi zato što smo veliki, važni ili uspješni, nego zato što nas ljubi“, poručio je biskup, ističući kako je upravo ta istina temelj kršćanske vjere.

Osvrćući se na riječi svetoga Ivana: „Bog je ljubav“, mons. Palić istaknuo je da je Presveto Srce Isusovo najsnažniji znak te ljubavi koja je postala vidljiva u Isusu Kristu. Kristovo Srce nije simbol neke apstraktne stvarnosti, nego znak konkretne Božje blizine i milosrđa. Podsjetio je kako je Crkva u krvi i vodi koje su potekle iz Kristova boka na križu prepoznala izvore sakramentalnoga života i otvorena vrata Božjega milosrđa.

Posebno se zadržao na evanđeoskom pozivu: „Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.“ Istaknuo je kako Isus sam sebe opisuje kao „krotka i ponizna srca“, pokazujući tako pravo lice Boga koji čovjeku pristupa s nježnošću, a ne silom. U tim riječima, naglasio je biskup, krije se utjeha za sve koji nose terete obiteljskih briga, bolesti, životnih razočaranja, grijeha i nesigurnosti pred budućnošću.

Govoreći o hodočašću u Studence, biskup Palić istaknuo je da vjernici dolaze pred Gospodina ne zato što su savršeni, nego zato što prepoznaju vlastitu potrebu za Njegovom milošću. Podsjećajući na duhovnu poruku svete Terezije iz Lisieuxa, naglasio je da Božje milosrđe privlači ponizno i pouzdano srce koje se oslanja na Boga, a ne na vlastite snage.

Biskup je također upozorio da pobožnost Presvetom Srcu Isusovu ne smije ostati samo na razini osjećaja ili osobne pobožnosti. Ljubav koju vjernici primaju od Krista poziva ih da i sami postanu nositelji milosrđa, praštanja i dobrote prema bližnjima. Citirajući riječi svetoga Ivana: „Ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge“, pozvao je okupljene da u svakodnevnom životu svjedoče Kristovu ljubav.

Na kraju homilije mons. Palić istaknuo je duboku povezanost Presvetoga Srca Isusova i Euharistije. U svetoj pričesti, kazao je, vjernici primaju isto ono Srce koje je bilo probodeno na Kalvariji i koje se trajno daruje za spasenje svijeta. Pozvao je okupljene da svakodnevno pronalaze vrijeme za osobni susret s Kristom te da često mole: „Isuse, blaga i ponizna Srca, učini srce moje po Srcu svome.“

Svetkovina Presvetoga Srca Isusova u Studencima još je jednom okupila mnoštvo vjernika oko izvora Božje ljubavi, potvrđujući da Kristovo Srce ostaje trajno utočište, snaga i nada za svakoga čovjeka.

Vjernici su tijekom slavlja zahvaljivali za primljene milosti te molili zagovor Presvetoga Srca Isusova za svoje obitelji, župu i cijeli hrvatski narod.

Nakon završetka euharistijskog slavlja druženje je nastavljeno ispred Pastoralnog centra, gdje su se vjernici zadržali u bratskom zajedništvu i razgovoru.

Izvor: Crkva na kamenu