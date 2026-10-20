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Svečana misa u Pastoralnom centru sv. Ivana Pavla II.

20. listopada 2026.

U župi Domanovići, u četvrtak 22. listopada, bit će slavljena svečana sveta misa u Pastoralnom centru sv. Ivana Pavla II. na Hotnju. Misa počinje u 18 sati, a predvodit će je don Nikola Menalo generalni vikar naših biskupija.
Nakon misnog slavlja predviđeno je i pučko veselje u krugu Centra.
Ovaj susret bit će prigoda za zajedničku molitvu, druženje i zahvalnost za dar vjere, uz geslo:

„Radujem se kad mi rekoše: Hajdemo u Dom Gospodnji!“ (Ps 122, 1).

Svi vjernici i ljudi dobre volje pozvani su sudjelovati u ovom svečanom misnom slavlju i svojim dolaskom uveličati zajedništvo župne zajednice.

Izvor: Crkva na kamenu

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