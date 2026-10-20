Papa Lav XIV. imenovao nove članove Međunarodne teološke komisije

Papa Lav XIV. je u ponedjeljak, 19. listopada, imenovao nove članove Međunarodne teološke komisije za petogodišnje razdoblje 2026. – 2031., potvrdivši mandat i drugim članovima, izvijestio je Vatican News. U odnosu na prethodno petogodišnje razdoblje, broj članova se povećao s 28 na 30. Komisija ima zadaću pomagati Svetoj Stolici, a osobito Dikasteriju za nauk vjere, u proučavanju najvažnijih i najaktualnijih doktrinarnih pitanja, a čine je teolozi različitih škola i narodnosti.

Nakon novih imenovanja i potvrda, sastav Komisije prema kontinentima izgleda ovako: trinaest predstavnika Europe (u prethodnom petogodišnjem razdoblju bilo ih je četrnaest), četiri predstavnika Azije (u prethodnom razdoblju tri), četiri predstavnika Afrike (u prethodnom razdoblju tri), tri predstavnika Sjeverne Amerike (kao i u prethodnom razdoblju), pet predstavnika Južne Amerike (u prethodnom razdoblju četiri) i jedan predstavnik Australije (kao i u prethodnom razdoblju). Kao i tijekom prethodnih pet godina, vodilo se računa o raznolikosti crkvenih sredina iz kojih dolaze članovi, uzimajući u obzir predstavnike različitih životnih staleža i redovničkih karizmi.

Raste zastupljenost laika

Povećala se zastupljenost teologinja, koja je već bila ojačana tijekom prethodna tri petogodišnja razdoblja. Prije pet godina u Komisiji je bilo pet teologinja, a sada su imenovane još tri. Ukupno je sada osam žena, među kojima je pet laikinja. Povećala se i zastupljenost teologa laika, kojih sada ima troje. Ukupno je osam laika i laikinja, dvostruko više nego u prethodnom petogodišnjem razdoblju.

Deseto petogodišnje razdoblje djelovanja Međunarodne teološke komisije, koje je započelo papinskim imenovanjem njezinih članova 27. srpnja 2021., zaključeno je objavom posljednjeg dokumenta „Brinuti o našem zajedničkom domu – odgovoran i bratski odgovor trojedinome Bogu“. Komisija je tijekom svoje povijesti, uz odobrenje svojega predsjednika, objavila 33 dokumenta.

Povijest Komisije

Papa Pavao VI. osnovao je Međunarodnu teološku komisiju 1969. godine. Članove Komisije, kojih može biti najviše 30, Papa imenuje ad quinquennium (na pet godina) na prijedlog prefekta Dikasterija za nauk vjere, nakon savjetovanja s biskupskim konferencijama. Rezultati istraživanja podnose se Papi, a zatim se predaju Dikasteriju za nauk vjere kako bi ih mogao prikladno koristiti. Papa Ivan Pavao II. proglasio je konačne statute Komisije 1982. godine.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA