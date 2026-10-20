Proslavljen Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta

SARAJEVO – Euharistijskim slavljem u katedrali Srca Isusova u Sarajevu i prigodnom akademijom u dvorani Pavla VI. u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u ponedjeljak 19. listopada 2026. proslavljen je Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta (KBF) Univerziteta u Sarajevu koji je stavljen pod nebesku zaštitu sv. Luke evanđelista.

Svečanu misu predvodio je veliki kancelar KBF-a, nadbiskup metropolit vrhbosanski Tomo Vukšić uz koncelebraciju svećenika – profesora na KBF-u i odgojitelja bogoslovne zajednice te drugih misnika i uz sudjelovanje bogoslova, studenata i studentica na KBF-u, redovnica i drugih vjernika.

Sve okupljene na početku misnoga slavlja pozdravio je dekan KBF-a izv. prof. dr. Mario Bernadić, podsjetivši kako je nebeski zaštitnik Fakulteta, sv. Luka, bio ugledan i obrazovan čovjek svoga vremena, grčki liječnik koji je svoje znanje i umijeće u konačnici stavio u službu Krista i evanđelja, Radosne vijesti. Istaknuo je kako je ta obrazovna ustanova opstala 136 godina unatoč teškim i izazovnim povijesnim okolnostima, upravo zahvaljujući pouzdanju u Božju milost i snagu.

Nadbiskup Vukšić nakon upućenih pozdrava pozvao je sve da mole Boga da po zagovoru sv. Luke, „ovog velikog sveca s početka kršćanske vjere blagoslovi nas, kršćane današnje generacije, kako bismo u ovom dijelu svijeta, poput sv. Luke i drugih apostola, pronosili Radosnu vijest i navješćivali Isusovo uskrsnuće“. Posebno je pozdravio skupinu vjernika koja je pješice hodočastila iz Broda u katedralu. „Pa, draga braćo i sestre, neka vaš fizički napor i pobožnosti koje ste putem obavljali budu i na vašu korist, ali i na našu. A ova naša zajednička misna molitva neka bude zaziv Duhu Svetomu da po zagovoru sv. Luke dragi Bog blagoslovi sve ljude dobre volje“, kazao je nadbiskup Tomo u uvodu misnoga slavlja.

Na početku prigodne propovijedi koju je naslovio „Sveti Luka i prepoznavanje i tumačenje znakova vremena“ nadbiskup vrhbosanski podsjetio je da, u skladu s raširenom crkvenom tradicijom u katoličkim obrazovnim ustanovama, KBF svaku akademsku godinu započinje euharistijskim slavljem i molitvom, zazivajući Duha Svetoga da svojim blagoslovom prati sve koji pristaju uz Božju mudrost te, iz vjere i u vjeri kao svojim osnovnim uvjerenjem i životnim opredjeljenjem, istu Mudrost slijede, proučavaju, istražuju i drugima tumače. „Za kršćanskoga vjernika svaki novi početak je prigoda, u kojoj s vjerom u napredak moli Božji blagoslov i podršku. U tom smislu vrlo je poznata molitva koju danas, na početku nove akademske godine, rado ponavljamo: ‘Djela naša, molimo te, Gospodine, milošću svojom preteci i pomoću prati, da svaka naša molitva i djelo s tobom započnu i započeti da se s tobom dovrše’“, kazao je nadbiskup Tomo, pojasnivši da je svaki bogoslovni fakultet, koji je po svojoj naravi privilegirano mjesto ispovijedanja i svjedočenja kršćanske vjere, jednako blagoslovljeno mjesto proučavanja, istraživanja i tumačenja Božje mudrosti i trajan poticaj za njezino nasljedovanje.

Kazao je da je sv. Luka poznat ponajprije kao evanđelist i pisac Djela apostolskih te da se za njega kaže da njegov doprinos, osim autorstva svetih tekstova, u kršćanskoj teologiji obuhvaća više važnih tema. „Sva su Lukina razmišljanja dragocjena, no osobito je, međutim, važna i draga, poticajna i suvremena, njegova teologija o općem spasenju u kojoj Isusa ne prikazuje samo kao Mesiju izabranoga naroda nego kao općega spasitelja svijeta, svakoga čovjeka i naroda“, posvijestio je vrhbosanski nadbiskup, dodavši da se Lukine spise rado naziva „Evanđeljem Božjega milosrđa”. Kazavši kako neprolaznu vrijednost imaju Lukina razmišljanja o Crkvi kao zajednici vjernika koju vodi Duh Sveti, stalno i zauvijek, naglasio je kako je važno da tu Lukinu teologiju na umu uvijek imaju oni kojima je povjerena suradnja s Duhom kroz njihovo vidljivo vodstvo crkvenih zajednica na bilo kojoj razini i na bilo kojoj službi u vidljivoj Crkvi. „U vremenima kad na mnogo strana žena nije dovoljno vrednovana, ili kad je u različitim oblicima ugroženo dostojanstvo žene, ili kad to dostojanstvo nije zaštićeno na pravi način, važno je zapaziti s kolikim poštovanjem Luka pristupa ulozi Marije i drugih žena tijekom Isusova života i prvih dana Crkve“, kazao je mons. Vukšić, dodavši da je Luka prepoznat također kao teolog poniznosti i služenja u crkvenoj zajednici te osjetljivosti i pravednosti za siromašne i ugrožene u društvu.

„Sve spomenute teme vrlo su suvremene i na svoj način ulaze u kategoriju onoga što Drugi vatikanski sabor naziva znakovima vremena. Te znakove, koje Bog šalje ili pripušta u svakoj ljudskoj generaciji, Crkva i teologija trebaju uočavati, proučavati, tumačiti ih i aktivno sudjelovati u traženju učinkovitih i moralno prihvatljivih odgovora radi rješavanja otvorenih pitanja“, naglasio je te pojasnio da je Crkva, vođena Duhom Svetim, pozvana razlučivati o događajima, zahtjevima i težnjama svakoga vremena. A kako bi izvršila svoj zadatak – primijetio je nadbiskup – dužna je proučavati znakove vremena i tumačiti ih u svjetlu Evanđelja, kako bi, na način prilagođen svakoj generaciji, mogla odgovoriti na vječna pitanja ljudi o značenju sadašnjeg i budućeg života i njihovim međusobnim odnosima.

„Crkva je uvijek u dijalogu i uvijek u pokretu, a unutar zajedništva krštenih, koji su svi dinamično angažirani, posebne odgovornosti padaju na biskupe i teologe. Također, dužnost je cijeloga Božjega naroda, ali osobito pastira i teologa, uz pomoć Duha Svetoga, pozorno slušati, razlučivati i tumačiti različite jezike našega vremena te znati prosuđivati u svjetlu Božje Riječi, kako bi se objavljena istina mogla sve bolje razumjeti i predstaviti u prikladnijem obliku“, kazao je nadbiskup Vukšić koji je na kraju čestitao KBF-u blagdan sv. Luke, zazivajući njegov zagovor kako bi dragi Bog ojačao vjeru svih koji se oko Fakulteta okupljaju.

Uslijedio je svečani akademski čin koji je započeo studentskom himnom „Gaudeamus igitur“ koju je otpjevao Zbor KBF-a pod ravnanjem vlč. dr. sc. Ivana Rake, a koji je također animirao i misno slavlje u katedrali.

Uvodnu riječ uputio je dekan Bernadić koji je pozdravio sve nazočne među kojima su bili predstavnici akademske zajednice i civilnih vlasti.

Osvrćući se na rad KBF-a u protekloj akademskoj godini, podsjetio je da je Fakultet uz suorganizaciju Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizirao međunarodni znanstveni simpozij „Nicejski koncil i njegovo naslijeđe: izazovi i perspektive u suvremenom teološkom diskursu“ kao i da je bio suorganizator dvaju međunarodnih znanstvenih skupova: Međunarodne konferencije „Because We Care“, koju je u Sarajevu organizirao Nadbiskupski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II“, te Međunarodnog simpozija profesora teologije i filozofije u Trakošćanu, kojeg redovito, svake godine, organizira KBF Sveučilišta u Zagrebu. Uz brojne angažmane profesora KBF-a u radu različitih međunarodnih teoloških asocijacija i susreta izdvojio je sudjelovanje na Susretu profesora filozofije, teologije i crkvene glazbe hrvatskog govornog područja u Topuskom te je spomenuo i sudjelovanje studenata KBF-a na tzv. Teologijadi u Splitu. Naveo je kako su u protekloj akademskoj godini ugostili studente Cambridge Muslim Collegea te predstavnike Risalat International Institutea i Perzijsko-bosanskog koledža, kao i predstavnike profesora i studenata s Utah State University, a također su primili i izaslanstvo Njemačke biskupske konferencije u sklopu njihove međureligijske posjete BiH. Izvijestio je i da je nastavljen zajednički master studij „Međureligijski studiji i izgradnja mira“ koji KBF izvodi i organizira zajedno s Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, kao i Pravoslavnim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Govoreći o izdavačkoj djelatnosti Fakulteta, spomenuo je knjigu „Apostolska predaja“ Hipolita Rimskog, u prijevodu i komentaru izv. prof. dr. Josipa Kneževića kao i knjigu izv. prof. dr. Ilije Markovića „’Muško i žensko stvori ih’ (Post 1,27). Ženidbe između katolika i muslimana: povijest, pravo i pastoral“. Naveo je da su objavljeni i novi brojevi znanstvenog časopisa KBF-a „Vrhbosnensia“ koji je – kako je kazao – napravio digitalni iskorak uvođenjem DOI oznaka za znanstvene radove. Početkom godine predstavljena je nova mrežna stranica Fakulteta, a prošli mjesec završen je i trogodišnji projekt unošenja knjižnične građe u sustav COBISS. Najavio je kako 20. listopada započinje i međunarodni znanstveni simpozij posvećen nadbiskupu Smiljanu Franji Čekadi, u povodu 50. obljetnice njegove smrti. Nadalje je kazao da je u akademskoj 2025./2026. godini integrirani filozofsko-teološki studij završilo jedanaest studenata među kojima su po prvi puta bili studenti franjevci te jedan magistar teologije s afričkoga kontinenta.

Na kraju je zahvalio svim dobročiniteljima – crkvenim organizacijama Renovabis i Church in Need, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, Federalnom ministarstvu kulture i sporta, predsjednici Federacije BiH, Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Američkoj biskupskoj konferenciji, Vrhbosanskoj nadbiskupiji kao i svima koji ih prate molitvama i žrtvama. Posebnu zahvalu uputio je uposlenicima KBF-a „bez čijeg doprinosa i nesebičnog davanja ova ustanova ne bi ni postojala“ te dragom Bogu „uz čiju smo pomoć sretno okončali i prošlu akademsku godinu i uz čiju pomoć započinjemo i ovu, te su uzdamo u zagovor sv. Luke, našeg zaštitnika“.

U svom obraćanju nadbiskup Vukšić istaknuo je kako su u društvu obilježenim brojnim složenim pitanjima, iako sami ne mogu riješiti sve društvene izazove, vjerski predstavnici i vjerske institucije pozvane biti dobar primjer.

Prigodnu su riječ potom uputili rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Tarik Zaimović te ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Dušanka Bošković.

Predavanje na temu „Magnifica humanitas – o mogućnosti ljudskoga u doba umjetne inteligencije“ održala je potom viša asistentica na KBF-u Tea Vuglec Mijović koja je progovorila o prvoj enciklici pape Lava XIV.

Uslijedio je svečani čin promocije studenata koji su nakon petogodišnjeg integriranog filozofsko-teološkog studija stekli akademsko zvanje magistra odnosno magistre teologije. Tijekom akademske godine 2025./2026. studij je uspješno završilo jedanaest kandidata: Leo Vidović, Tomislav Čarapina, Antonio Jurič, Theophile Habimana, Nikolina Jukić, Filip Jakov Šero, Stipe Gabrić, Zoran Miličević, Stefan Kukrić, Ivan Popović i Nikola Trajkov.

Obećanja svih kandidata primio je i pročitao tekst proglašenja magistrima teologije prodekan dr. sc. preč. Darko Tomašević. Svoje diplome magistri, njih osmero prisutnih, preuzeli su iz ruku i uz čestitku dekana Bernadića, a čestitao im je i nadbiskup Vukšić.

Uslijedilo je dodjeljivanje priznanja za izniman uspjeh. Nagradu velikog kancelara dobili su Nikolina Jukić i Stipe Gabrić, nagradu dekana za najbolji pisani rad Theophile Habimana, a nagradu dekana za najbolji uspjeh dobio je Ivan Pilić koji je ostvario prosjek ocjena 9,86.

Proslava Dana Fakulteta završila je zajedničkim fotografiranjem te prigodnim domjenkom u prostorijama VBS-a.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA