Nadbiskup Lyona osudio nasilje i pozvao na mir

Nadbiskup Lyona Olivier de Germay osudio je nasilje, razaranje i pljačku koja su se dogodila tijekom demonstracija u Francuskoj u subotu 17. listopada, izvijestio je ekai. Pozvao je na solidarnost sa žrtvama, mirno rješavanje sukoba i zajedničko suočavanje s društvenim problemima. Zbog nereda, međureligijski Marš za mir u Lyonu, zakazan za 18. listopada, također je odgođen.

Nadbiskup je naglasio da je nasilje nadišlo okvir prosvjeda tijekom kojeg se mogu izraziti legitimni zahtjevi. Obećao je molitve za vlasnike trgovina, sigurnosne službe i sve žrtve, uključujući i ljude koji su željeli mirno prosvjedovati.

Nadbiskup je istaknuo da nasilje produbljuje nepravdu i podjele umjesto da pomaže u rješavanju društvenih problema.

“Ne boreći se jedni protiv drugih, nego djelujući zajedno, moći ćemo odgovoriti na izazove s kojima se naše društvo suočava,” napisao je na X-u. Također je pozvao na molitvu za mir i njegovo izgradnju u svakodnevnom životu.

U svezi s nasiljem vlasti su zatražile odgodu Marša za mir planiranog za nedjelju 18. listopada koji su zajednički pripremili kršćani različitih denominacija, muslimani i Židovi. Nadbiskup Olivier de Germay izrazio je žaljenje zbog odgode događaja, naglašavajući da razumije ograničenja koja su nužna u trenutnoj situaciji.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA