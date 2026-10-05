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Tečaj radosnog kršćanstva – Kursiljo

5. listopada 2026.

URED ZA PASTORAL OBITELJI naših hercegovačkih biskupija, uz suradnju župe Čeljevo, organizira Tečaj radosnog kršćanstva Kursiljo.

Za koga: za zaručnike, bračne parove i pojedince starije od 18 godina koji žele bolje upoznati i radosnije živjeti svoju katoličku vjeru.

Gdje: u župnoj kući u Klepcima, župa Čeljevo, Klepci, br. 15, 88307 Višići; općina Čapljina.

Kada: Četvrtak, 22. listopada 2026., od 17 do 21 sat

Petak, 23. listopada 2026., od 17 do 21 sati

Subota, 24. listopada 2026., od 9 do 17 sati

Nedjelja, 25. listopada 2026., od 9 do 12 sati

Kako se prijaviti: na mail ruzazazivotiobitelj@gmail.com

Troškovi tečaja: troškove snosi Ured za pastoral obitelji, a bit ćemo zahvalni za anonimni dobrovoljni prilog u kasicu koja će biti vidljiva u glavnoj dvorani za vrijeme održavanja Tečaja.

Program tečaja: program će se sudionicima predstaviti na prvom susretu.

Napomena: – Broj prijava je ograničen, a tko se prijavi treba sudjelovati na svim danima i točkama  ponuđena programa.

Povjerenik za pastoral obitelji
don Krešo Puljić

Izvor: Crkva na kamenu

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