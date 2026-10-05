URED ZA PASTORAL OBITELJI naših hercegovačkih biskupija, uz suradnju župe Čeljevo, organizira Tečaj radosnog kršćanstva Kursiljo.
Za koga: za zaručnike, bračne parove i pojedince starije od 18 godina koji žele bolje upoznati i radosnije živjeti svoju katoličku vjeru.
Gdje: u župnoj kući u Klepcima, župa Čeljevo, Klepci, br. 15, 88307 Višići; općina Čapljina.
Kada: Četvrtak, 22. listopada 2026., od 17 do 21 sat
Petak, 23. listopada 2026., od 17 do 21 sati
Subota, 24. listopada 2026., od 9 do 17 sati
Nedjelja, 25. listopada 2026., od 9 do 12 sati
Kako se prijaviti: na mail ruzazazivotiobitelj@gmail.com
Troškovi tečaja: troškove snosi Ured za pastoral obitelji, a bit ćemo zahvalni za anonimni dobrovoljni prilog u kasicu koja će biti vidljiva u glavnoj dvorani za vrijeme održavanja Tečaja.
Program tečaja: program će se sudionicima predstaviti na prvom susretu.
Napomena: – Broj prijava je ograničen, a tko se prijavi treba sudjelovati na svim danima i točkama ponuđena programa.
Povjerenik za pastoral obitelji
don Krešo Puljić
Izvor: Crkva na kamenu