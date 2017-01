Čovjek koji je vratio govor o Bogu u Francusku

Na naše iznenađenje u Europi, vjera dugo nije bila tema u Americi, sve do predsjedničkih izbora u SAD-u kad se dolaskom Trumpa sve promijenilo. Bez obzira na Trumpovu grješnost, on je aktualizirao temu Boga u Americi, probudio pozaspale kršćane, aktualizirao molitvu, blagoslovio zemlju čak 12 puta na inauguraciji što je najviše do sada u povijesti inauguracija, i jednostavno aktivirao nadu i vjeru u Boga. To je iznenađenje koje nitko nije očekivao, pogotovo Europa čiji čelnici gube tlo pod nogama ne znajući kako se suprotstaviti istini u Kristu! No, Sylvie Kauffmann, kolumnistica The New York Timesa izvještava kako se Bog vratio i u Francusku, odnosno prijestolnicu sekularizma.

Čovjek koji je donio Boga u Francusku, ili točnije kršćanstvo, piše Kauffmann, je François Fillon, bivši premijer i predsjednički kandidat iz redova Republikanske stranke, koji je samo odjednom u političke debate donio Isusa Krista i time potpuno izbacio druge kandidate iz političke igre, jer oni ubiti ne znaju kako se nositi s kršćaninom, osim ga napadati.

On je osvojio predizbore u studenome zahvaljujući obećanju da će vratiti moral u francusku politiku. Ovaj čovjek unatoč svim predviđanjima vodi u anketama uoči izbora u travnju i svibnju, iako mu i dalje prijete Marine Le Pen iz Nacionalnog fronta te sada nezavisni Emmanuel Macron, bivši ministar gospodarstva, ali i svi francuski mediji koji mu predviđaju strmoglavi pad. Nešto kao i s Trumpom.

Gospodin Fillon objasnio ovog mjeseca da je on ‘gaullist, ali i kršćanin’, te je izjavio kako nikada neće djelovati protiv ljudskog dostojanstva te time najavio borbu protiv abortusa. Čim je ovaj predsjednički kandidat izjavio da je kršćanin, digla se cijela medijska hajka. Kršćanin? Je li on upravo rekao kršćanin?

Masovni mediji u Francuskoj odmah su dali prostora drugim političarima kako bi ismijali kršćanstvo. Pa je François Bayrou izjavio kako je zaprepašten izjavom da je predsjednički kandidat kršćanin te dodao da da u Francuskoj već više od jednog stoljeća postoji pravilo da ne treba miješati politiku i vjeru.

Bivši savjetnik Nicolasa Sarkozyja, Henri Guaino, optužio je Fuillena da je počinio moralnu pogrešku kad je izjavio da je kršćanin. Marine Le Pen iz Nacionalnog fronta također je ‘oprala’ Fullena rekavši kako on oportunistički koristi svoje kršćanstvo u političke svrhe što samo stvara nelagodu. Zanimljiva razmišljanja zar ne? ‘Stvara neugodu’ jer se usudio reći da je kršćanin?

Samo jedna izjava – ja sam kršćanin – u Francuskoj je podigla velike reakcije ali ono što je najvažnije od svega probudila je veliku političku snagu u ovoj kampanji. Snagu koju čine katolici i ostali kršćani koji su godinama ugnjetavani u sekularnoj Francuskoj i oni koji su sve ove godine izlazili na masovne demonstracije protiv rodne ideologije, istospolnih “brakova”, abortusa… Riječ je o onom glasačkom bloku koji godinama nemaju svog kandidata, odnosno nekog tko je dovoljno snažan da se suprotstavi sotonističkoj ideologiji koja direktno udara na sve moralne i kršćanske vrijednosti.

Ankete pokazuju je gotovo 55 posto rimokatoličke vjeroispovijesti iako od toga samo 5 do 8 posto njih redovito ide na svetu misu. Ipsos je nedavno upozorio objavivši anketu prema kojoj se čak pojavila posve nova kategorija vjernika: katolici koji ne idu u crkvu, ali se identificiraju s Katoličkom Crkvom kroz razmišljanja, obiteljski život ili društveni angažman. Ova grupa uzima skoro 23 posto stanovništva Francuske, što nije zanemarivo jer upravo ovi katolici glasat će za ‘kršćanstvo’ i onog kandidata koji im ponudi kršćanske vrijednosti.

‘Ovi kulturni katolici su bili van radara, jer ih prijašnje ankete prije nisu prepoznavale, i zato ih sekularizirane političke i medijske elite nisu uzimale u obzir’, rekao je Jean-Pierre Denis, urednik katoličkog tjednika La Vie. Konzervativac kao što je Fillon, ‘je bio dovoljno pametan da ih prepozna i zatim iskoristiti’, dodao je Denis upozorivši na opasnost – kršćanskoga glasa. A da se elita Francuske baš toga snažno uplašila dokazuju i te brutalne reakcije koje posljednjih dana plasiraju po pitanju strašne izjave – ja sam kršćanin.

No, unatoč tome što elita radi na dubokoj sekularizaciji Europe, i unatoč tome što Islam pušta svoje korijenje po Europi, posebno u Francuskoj, ovaj predsjednički kandidat uspio je jednom izjavom probiti tu blokadu duha i probuditi francusko katoličanstvo što po europsku elitu može biti izuzetno opasno ako ovaj kandidat pobjedi, kako mu ankete trenutno i predviđaju!

U svakom slučaju diljem Europe i svijeta bude se oni koji se ne srame Isusa i to je ako ništa drugo – znakovito, pa čak i povijesno razdoblje! Ali to je Bog! On je svijetlo u tami, i nada u mraku koju su kršćani dugo vremena čekali!

Z. K.

